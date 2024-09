Adóamnesztia és megszorítások

Következő írásunk

Elfogadta tegnap a kormány azt a határozatot, amelynek értelmében 7800-zal növelik az álláshelyek számát a bölcsődei, óvodai és iskolai közoktatásban – jelentette be Ligia Deca tanügyminiszter, aki a tanévkezdés előtt az iskolák helyzetéről is beszámolt, illetve a tanév újdonságait is ismertette.