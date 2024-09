Babakelengye a baróti újszülötteknek

A javaslatot a mandátumának vége fele közelítő, újabbért nem indult Zsombori Csaba független tanácstag fogalmazta meg. Mint mondotta, a városnak egy jelképes – talán kétezer lej – értékű ajándékkal kellene kifejeznie a gyereket vállaló szülők felé, hogy fontosnak tartják a családot, a gyerekeket vállalókat erejükhöz mérten támogatni kívánják. Minden bizonnyal mindegyik családnak jól jön bár egy szerényebb összeg is, amelyet pelenkára, tápszerekre vagy bármi, általuk hasznosnak vélt dologra költhetnének.

A tanácstag jelezte, nem kívánja ő a tervezetet elkészíteni, ezért arra kérte Benedek-Huszár János polgármestert, hogy a városháza alkalmazottaival dolgoztassa ki azt. Dombi Réka Hilda városi jegyző jelezte, ilyen jellegű határozatot év közben nem léptethet életbe a képviselő-testület, de a következő költségvetés elfogadásakor egy ilyen kiadási tételt is bele lehet abba foglalni.

A polgármester válaszában úgy fogalmazott, a maga részéről kész támogatni egy ilyen kezdeményezést. Tudtával már Háromszéken is akadnak olyan települések, amelyek babakelengyével próbálnak segíteni a kisgyerekes családoknak, Barót is követhetné példájukat. Benedek-Huszár János azt ígérte, a következő hónapokban megvizsgálják, máshol miként állították össze a tanácsi határozatot, milyen volt a fogadtatása, miként működik, valamint nem mellékesen azt is, hogy megbírja-e az ezzel járó kiadást a város pénztára. Az elöljáró azt is ígérte Zsombori Csabának, ha elfogadnak egy ilyen határozatot, azt majd az ő személyéhez fogja kötni.