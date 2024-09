Jutalomtábor máltás módra

A tanévkezdés nem akadály, a sepsiszentgyörgyi Máltai Szeretetszolgálat folytatja a táborait, a mikóújfalusi táborhelyen fogyatékkal élő gyermekekkel foglalkoznak még jövő héten is, a Benedek-mezőn most ért véget a karácsonyi ajándékgyűjtő diákok jutalomtábora.

Kilyéni, szotyori, sepsikőröspataki, oltszemi diákjai is vannak Badi Apolkának a sepsiszentgyörgyi Ady Endre Általános Iskola tavaly végzett harmadik osztályában, akik 2023 karácsonyára sok ajándékcsomagot állítottak össze a helyi Máltai Szeretetszolgálat felhívására, és a sorsoláson jutalomtáborozást nyertek. Az osztályközösségből többen nem jutnak el táborokba, a szülők nem tudják kifizetni a részvételi díjat, ezért is jó, hogy iskolán kívül, szabad környezetben most találkozhatnak, tökéletes hangolódás a tanévkezdésre – mondja Badi Apolka.

A táborban érvényesült a Máltai Szeretetszolgálat alapelve, a kis segítség is segítség, ezért nappali tábort szerveztek erre a hétre, hogy szerre minden kis közösség részesüljön az ingyenes együttlétben, és minden nap másik karácsonyi nyertes osztályt fogadott a hat-hét önkéntes. Hétfőn és csütörtökön a Váradi József Általános Iskola, kedden az Ady Endre Általános Iskola, szerdán a Székely Mikó Kollégium diákjai voltak részesei a máltások csapatépítő játékos foglalkozásainak.

Kató Ferenc táborvezető, a sepsiszentgyörgyi Máltai Szeretetszolgálat tavaly megválasztott ifjúsági vezetője lapunknak elmondta, gyermekként kapcsolódott be a Máltai Szeretetszolgálat programjaiba, később tudatosan vett részt a segítő szolgálatban, ma már foglalkozása a rászorulók támogatása, a sepsiszentgyörgyi cigány közösségben indított programokban vesz részt. Kató szerint az önkéntes munkára rá kellene nevelni a gyermekeket, tanítani kellene az iskolában, hogy mit jelent felelősséget vállalni a segítségre szoruló ember iránt. Úgy véli, a szeretetnek nincs vége, ha az ember egyszer megízlelte, menni kell tovább, és az utódképzésnek is ez a célja.