Új informatikai eszközök várják a diákokat

Az Orbán Balázs Általános Iskolában három előkészítő osztály kisdiákjait várják szeretettel. A román tagozaton egy osztály indul 12 diákkal, a magyar tagozaton pedig két osztály 24–24 tanulóval. A Kőrösiben négy kilencedikes líceumi osztály indul: egy-egy természettudományi – intenzív angoloktatással – a magyar és román tagozaton, illetve egy-egy magyar és román nyelvű humán osztály. A szakoktatásban négy osztályt terveztek, de amint Becsek Éva igazgató elmondta, az alacsony érdeklődés miatt csak egy 10-es létszámú román osztályt tudtak létrehozni pincér szakon és egy 16 fős magyar osztályt asztalos szakon. Még szerettek volna egy-egy magyar osztályt szakács és ács szakon, de ezekre nem volt érdeklődő.

Idéntől a líceumnak lesz két új címzetes tanára, az egyik a matematika katedrán, a másik pedig a szakoktatásban. Hiány elsősorban szaktanárokból van, de ez már hosszú évek óta tartó jelenség, jegyezte meg Becsek Éva.

Ami a fejlesztéseket illeti, az igazgatónő elmondta, a nyár folyamán az Országos Helyreállítási Alapból (PNRR) az iskola 33 tantermét korszerű informatikai eszközökkel szerelték fel. Minden osztályterem kapott egy-egy számítógépet, nyomtatót, fénymásolót, okostáblát és videókonferenciák lebonyolításához szükséges kamerát. Az említett fejlesztési program részeként november végéig minden osztálytermet új padokkal, katedrákkal és kisebb szekrényekkel bútoroznak be. Ezen kívül a SmartLab-programban finanszírozást nyertek informatikai eszközök beszerzésére egy okoslaborhoz. Ez egy olyan újszerű, számítógépekkel és kis robotokkal felszerelt informatikai labor lesz, ahol a diákok különleges szemüvegek, fülhallgatók segítségével virtuálisan találkozhatnak a valósággal. A labor használatához a tanárokat külön ki fogják képezni, hangsúlyozta Becsek Éva, mert ez is része a pályázatnak. A szükséges felszereléseket a héten szállították le, ha minden a tervek szerint zajlik, akkor jövő héten az okoslabor üzemképes lesz.

Az igazgatónő arról is beszámolt, hogy a líceum B épületében folyamatban van a lányok és fiúk mosdójának a felújítása, amit reményei szerint szeptember 20-ig befejeznek. E munkálatok költségeit fele-fele arányban a megyei és a helyi tanács fedezte.

A líceum hőszigetelésére szintén a PNRR-program keretében kerül sor. Erre a helyi tanács pályázott. Amint Gyerő József polgármester tájékoztatott: most van folyamatban a munkálatok kivitelezésére kiírt közbeszerzési ajánlatok elbírálása. Ha nem lesz fellebbezés, az ősz folyamán kezdődhetnek a munkálatok, mondta a polgármester.

Ezzel kapcsolatosan Becsek Éva lapunknak elmondta: azt szeretné, ha a kivitelező a munkálatokat szakaszonként végezné, így az oktatási folyamat is zavartalanul történne, az építők is haladnának. „Ehhez van egy elképzelésem, s ha az építővel meg tudunk egyezni, hogy a kecske is jól lakjon, a káposzta is megmaradjon, akkor az iskolai programban nem lesz változás. Ha nem, akkor költöznünk kell, és nagy a valószínűsége, hogy az oktatás egy része délutánra fog átmenni” – mondta az intézmény vezetője.