Zene

ÚJ TAGOKAT VÁRNAK A LAUDATE KAMARAKÓRUSBA. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templom Laudate kórusába új tagokat várnak. A próbákat csütörtökönként 18.30 órától tartják. Jelentkezni Lőfi Gellért karmesternél a 0740 606 339/es telefonon vagy a lofi_gellert@yahoo.com e-mail-címen.

Boldizsár Ildikó előadása

Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei könyvtárban szeptember 24-én 18 órától Boldizsár Ildikó Dolog elől futsz vagy keresel valamit? – Mesék a felnőtté válásról címmel tart előadást. Jegyeket elővételben Péter Ilyés Kingától (0742 819 526) és Karácsony Melindától (0741 456 082) lehet vásárolni.

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház szeptemberi előadásai: 16-án, hétfőn és 27-én, pénteken 21 órától a főtéren Fire Flow – tűzzsong­lőr-show, rendező-koreográfus: Andrei Oțetaru; 20-án, pénteken 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Wonders of Transylvania – a Reactor de creație și experiment és a Váróterem Projekt koprodukciója együttműködésben a Stereo Akttal, rendező: Boross Martin (14 éven felülieknek, időtartam: 120 perc, szünet nélkül); 25-én, szerdán 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Six out of Seven, koreográfus: Eoin Mac Donncha (időtartam: 75 perc, szünet nélkül).

JEGYEK-BÉRLETEK. Szeptember 9-től, hétfőtől lehet jegyeket és mecénásbérleteket vásárolni a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színház új évadának előadásaira. A bemutatóra szóló jegyek 10 lejjel, a nagycsaládos jegyek 2 lejjel, a mecénásbérletek 100 lejjel drágultak, a többi jegyár nem változott az elmúlt évadhoz képest.

UDVARTÉR SZÍNHÁZ. A kézdivásárhelyi színház a 2024/2025-ös évadot a Derengés című, Patrick Hamilton Gázláng című színműve nyomán készült pszichothrillerrel nyitja. Írta és rendezte: Rusznyák Gábor. A 14 év fölöttieknek ajánlott előadás szeptember 16-án 19 órától, illetve 17-én 13 órától a Vigadó Művelődési Központ nagytermi stúdiójában lesz látható, szeptember 18-án 20 órától pedig Székelyudvarhelyen a Tomcsa Sándor Színházban a dráMA fesztivál keretében adják elő. Jegyek válthatók a Vigadó jegypénztárában hétfőtől csütörtökig 10–16, pénteken 10–14 óráig, valamint előadások előtt egy órával. Jegyár: a szeptember 16-i előadásra 30 lej, a 17-ire 20 lej.

Hitvilág

TANÉVKEZDŐ SZENTMISE ÉS CSALÁDOS NAP. A sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban szeptember 15-én, vasárnap a tanévnyitó szentmise 12 órától kezdődik. Utána közös ebéd, játék a plébánián. Az ételjegyek ára: 20 lej felnőtteknek, 10 lej gyerekeknek. Tombola most is lesz, ára 5 lej. Várnak minden családot, pedagógust a tanévnyitóra, s utána a közös

együttlétre is.

SZENT ISTVÁN CSALÁDI NAP. Szeptember 14-én, szombaton a kovásznai katolikus templomban és templomkertben családi napot tartanak. A részletes program: 10.30-tól gyülekező, kötetlen beszélgetések; 11 órától az ünnepi szentmisén jelen lesznek a Szent Gellért Erdélyi Lovagrend és a Világ Győzedelmes Királynője Szent Korona Lovagrend tagjai; 12 órától Szent István király Szent Koronája címmel előadás a magyar Szent Koronáról, s látható a magyar Szent Korona hű mása is; 12.20-tól közös ima a családokért; 12.30-tól koncertek a templomkertben: a Kikapcs-olsz! és a Szívme­lengetők előadása; 13.30-tól közös ebéd a templomkertben; családi és gyermekprogramok. A szentmise és az előadások alatt a kisgyermekeknek foglalkozást tartanak a templomkertben. Várják a családokat, fiatalokat és időseket.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi mozi ma zárva tart. A keddi műsor: 16.15-től Sirocco és a Szelek Királysága (románul beszélő), 16.30-tól Barátom, a pingvin (román feliratos), 18.15-től Velünk véget ér (magyarul beszélő), 18.15-től Deadpool & Rozsomák (román feliratos), 20.45-től Alien: Romulus (magyarul beszélő) és A vadászat éjszakája (román feliratos); szerdán: 16.15-től Gru 4. (románul beszélő), 16.30-tól Sirocco és a Szelek Királysága (magyarul beszélő), 18.15-től Velünk véget ér (román feliratos) és Alien: Romulus (román feliratos), 20.30-tól Deadpool & Rozsomák (magyarul beszélő), 20.45-től Beetlejuice Beetlejuice (román feliratos); csütörtökön: 16.15-től Barátom, a pingvin (románul beszélő), 16.30-tól Gru 4. (magyarul beszélő), 18.15-től Longlegs – A rém (román feliratos), 18.30-tól Kálmán-nap (magyar filmdráma), 20 órától A holló (magyarul beszélő), 20.15-től A vadászat éjszakája (román feliratos).

Ringató Sepsiszentgyörgyön

A Bod Péter Megyei Könyvtárban szeptember 12-én, csütörtökön 10-től 11 óráig Erőssné Sándor Judit családi programra, Ringatóra várja az érdeklődőket, ahol a felnőttek és a gyerekek egyaránt élményhez jutnak, épül a gyermeki lélek, erősödik a családi összetartozás. A Magyar Örökség-díjas zenei nevelési módszer kisgyermekeknek és szüleiknek szóló énekes-játékos foglalkozás formájában. Miközben énekelnek és játszanak, a legkisebb gyerekek ízlelgetik a magyar nyelv és a zenei anyanyelv szépségeit, találkoznak a magyar kultúrával. A Ringatót minden héten csütörtökön tartják a megyei könyvtárban.

Szűrővizsgálat

Az illyefalvi Pető Fejlesztő- és Képzőközpontban szeptember 23-án ingyenes szűrővizsgálatra kerül sor központi idegrendszeri károsodással élő csecsemők, gyermekek és felnőttek számára. A rendelésen szeretettel várnak minden olyan gyereket, akinél szülés előtt, közben vagy utána oxigénhiányos állapot lépett fel, agyvérzést kapott vagy nyílt gerinccel született, és ennek következtében mozgáskárosodás alakult ki. Továbbá olyan gyerekeket és felnőtteket is várnak, akiknek stroke, koponyasérülés miatt van mozgáskárosodásuk. Azok a felnőttek is jelentkezhetnek a vizsgálatra, akik Parkinson-kórban és sclerosis multiplexben szenvednek. A vizsgálat lényege, hogy felmérjék a jelentkezők állapotát és döntés szülessen arról, a konduktív pedagógia módszerével fejleszthetők-e. A rendelés után a konduktorok csoportokat alakítanak ki és a kiválasztott betegek háromhetes fejlesztő programon vehetnek részt Illyefalván szeptember 23. és október 11. között. A szűrővizsgálaton előzetes jelentkezés alapján lehet részt venni, a 0724 266 020-as telefonszámot kell hívni.

Nyitvatartás a megyei könyvtárban

A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár szeptember 10-től, keddtől visszatér a megszokott programhoz, s a következő órarend szerint várja a közönséget: Felnőtt kölcsönző, Gyermekkönyvtár – hétfőn zárva, keddtől péntekig 9-től 19 óráig, szombaton 9-től 13 óráig; Olvasóterem – hétfőn zárva, kedden és csütörtökön 9-től 19 óráig, szerdán és pénteken 9-től 15 óráig; a hónap első és harmadik szombatján 9-től 13 óráig. A Sport utcai Fiókkönyvtár programja változatlan.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. vidéki lomtalanítási akciója során régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékot, ruhaneműt szállítanak el ma Szárazajtán és Uzonkafürdőn; kedden Dobollón, Dobollópatakon, Bélmezőn és Márkoson; szerdán Uzonban; csütörtökön Uzonban és Uzonfüzesen; pénteken Sepsimagyaróson, Lisznyóban és Lisznyópatakon. Honlap: tega.ro.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20 és 6 óra között a Gróf Mikó Imre utcai Catena (telefon: 0741 106 750) teljesít éjszakai szolgálatot. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max (0752 168 734) gyógyszertár a szolgálatos. Honlap: colegfarmcovasna.ro/hu.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465). Honlap: dspcovasna.ro/hu.