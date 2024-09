Kiállítás

A Székely Nemzeti Múzeum szeptember 12-én, csütörtökön 18 órától a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézettel közösen Kós András életmű-kiállítást szervez a művész születésének 110. évfordulója alkalmából. Kurátorok: Portik-Blénessy Ágota, Szebeni Zsuzsanna, Éltes Barna, valamint Kós Katalin társkurátor, a művész leánya, a hagyaték gondozója. A kiállítást egy háromnyelvű katalógus is kíséri Kós Katalin és Szebeni Zsuzsanna szerkesztésében, amelyet Portik-Blénessy Ágota és Szebeni Zsuzsanna jegyez.

Harangszentelés Aldobolyban

Az Aldobolyi Református Egyházközség új harangját szeptember 15-én, vasárnap hálaadó istentiszteleten szentelik fel. Igét hirdet ft. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. A hálaadó istentiszteletet szeretetvendégség követi a helyi kultúrotthonban. A részvételi szándékot a 0731 355 466-os telefonon kell bejelenteni.

Nyitvatartás a megyei könyvtárban

A sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár mától visszatér a megszokott programhoz, s a következő órarend szerint várja a közönséget: Felnőtt kölcsönző, Gyermekkönyvtár – hétfőn zárva, keddtől péntekig 9-től 19 óráig, szombaton 9-től 13 óráig; Olvasóterem – hétfőn zárva, kedden és csütörtökön 9-től 19 óráig, szerdán és pénteken 9-től 15 óráig; a hónap első és harmadik szombatján 9-től 13 óráig. A Sport utcai Fiókkönyvtár programja változatlan.

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermében.

ÉLET A LÉLEKBEN. Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébánián ma 18.45-től 21 óráig, a Krisztus Király-plébánián szerdán 19-től 21 óráig tartják az Élet a Lélekben plébániai imacsoportok találkozóját, melyet élőben közvetítenek az eletalalekben.ro honlap Élő adás menüpontjában; ugyanott a hangfelvétel vissza is hallgatható.

LELKIGYAKORLAT. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia és a Medjugorjéi Imacsoport lelkigyakorlatot szervez heti egy találkozóval az október 24. – december 5. időszakban. Azokat hívják, akik szeretnék egy kicsit jobban megismerni, hogyan is szeret minket a Jóisten. Sokszor halljuk, hogy az Isten nem bosszúálló, nem haragvó, nem közömbös, stb. De akkor milyen? Ahogy egyre inkább megismerjük az igaz Istent és az ő felfoghatatlan szeretetét, az annyira csodálatos, hogy gyökeresen átalakítja életünket. A találkozók hetente egyszer lesznek, csütörtökönként: október 24., 31.; november 14., 21., 28.; december 5. A találkozók mindig szentmisével kezdődnek 18 órától, utána pedig a plébánián lesz elmélkedés, kiscsoportos beszélgetés vagy csendes egyéni ima, befejezésként pedig mindig rövid szentségimádás. Jelentkezni lehet Fodor Melindánál (0751 021 821) vagy Kónya Rózánál (0745 088 672).

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi mozi mai műsora: 16.15-től Sirocco és a Szelek Királysága (románul beszélő), 16.30-tól Barátom, a pingvin (román feliratos), 18.15-től Velünk véget ér (magyarul beszélő), 18.15-től Deadpool & Rozsomák (román feliratos), 20.45-től Alien: Romulus (magyarul beszélő) és A vadászat éjszakája (román feliratos).

KÁMME-fotópályázat

A Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért (KÁMME) Alapítvány a Kárpát-medencei keresztény alkotóművészet támogatása projekt keretében fotópályázatot hirdet határon túli magyar hivatásos és amatőr fotósok részére Hőseink nyomában címmel. Részletek a kamme.keesz.hu honlapon.

Eva FilmMakers Fesztivál

Szeptember 20. és 27. között rendezik meg újra Sepsiszentgyörgyön Románia egyetlen, kizárólag női filmeseknek szóló filmfesztiválját, amely romániai és magyarországi rendezőnők filmalkotásait, valamint színházi előadásokat, autós mozit és közönségtalálkozókat vonultat fel.

Az idei kiadás szeptember 20-án 18 órakor A filmzene fejedelmei című rendkívüli koncerttel indul a brassói Castellani zenekar és Moni Opra előadásában. A fesztivál meghatározó elemei közé tartozik Vincze Teréz filmrendező, film­kritikus és esztéta jelenléte, aki különleges válogatást készít magyar női filmrendezők által jegyzett filmekből. Mesterkurzust is tart a filmrajongóknak, amely értékes betekintést nyújt a női filmrendezésbe. A rendezvény másik neves vendége Irina-Margareta Nistor film­kritikus, aki három, nők által rendezett román dokumentumfilmet mutat be a közönségnek. A filmeket a fesztivál ideje alatt vetítik, szeptember 23-án

pedig Irina-Margareta Nistor találkozik a filmrajongókkal Sepsiszentgyörgyön, hogy beszélgessenek a látott filmekről. Az idei fesztivál programjában szerepelnek a Kaptár Fesztiválon részt vevő női filmesek dokumentumfilmjei is. A fesztiválon vetített filmeket román és magyar nyelven feliratoznak, a nagyon új produkcióknál, ahol ez még nem volt lehetséges, angol nyelvű feliratot biztosítanak.

A filmvetítések mellett az Eva FilmMakers Fest egyéb kiemelkedő kulturális eseményeknek is otthont ad, többek között színházi előadásoknak, mint például a rendezvény partnere, a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureşanu Színház Peter Pan és Egy öngyilkosság anatómiája című produkciói, amelyeket nők – Oana Leahu, illetve Diana Mititelu – rendeztek. Az IdentitAR Feminin című augmented multimédiás kiállítás hét román drámaszöveg és három besszarábiai nő által írt szöveg alapján készült, 3D-s, augmented formátumban bemutatott alkotás, mely magával ragadó élményt nyújt a közönségnek. A fesztivál másik fénypontja a kiállítás egyik szövegén alapuló Zárt kör című felolvasószínházi előadás lesz Ioana Costea és Mădălina Mușat színésznők részvételével, Nicholas Cațianis rendezésében.

A fesztivál utolsó napján a Művész mozi parkolójában autós mozira kerül sor, a fesztivál néhány filmjét az épületre kihelyezett vászonra vetítik, sajátos moziélményt kínálva az érdeklődőknek.

A fesztivál nyolc napja alatt az Eva FilmMakers Fest programjában szereplő filmeket a megye más városaiban, Kézdivásárhelyen, Bodzafordulón, Szitabodzán és Kovásznán is bemutatják.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20 és 6 óra között a Gróf Mikó Imre utcai Catena gyógyszertár (telefon: 0741 106 750) teljesít éjszakai szolgálatot. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max gyógyszertár (0752 168 734) a szolgálatos. Honlap: colegfarmcovasna.ro/hu.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. vidéki lomtalanítási akció­ja során régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékot, ruhaneműt szállítanak el ma Dobollón, Dobollópatakon, Bélmezőn és Márkoson; szerdán Uzonban. Honlap:

tega.ro.

VÍZELZÁRÁS. Sepsiszentgyörgyön szeptember 11-én, szerdán 8–18 óráig szünetel az ivóvíz-szolgáltatás a Borvíz utcában a 113-as házszámtól kezdődően, a Sugásfürdő felé tartó szakaszon. Ide tartoznak a Gyere Haza programos lakóházak, a Gyárfás Győző és a Grigore Păltineanu utca, az újonan épített óvoda, illetve a Víztartály utca környéke. Figyelem: a szolgáltás újraindulása után a víz zavaros lehet. Hogyha hosszabb idő elteltével is zavaros a csapból folyó víz, kérik, értesítsék a szolgáltatót (Közüzemek Rt.).