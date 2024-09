Szombaton a csíkszeredai Erőss Zsolt Aréna adott otthont az U12-es, U14-es és U16-os korosztály számára meghirdetett hagyományos cselgáncs Molekula Kupa hetedik kiírásának, melyen tizenöt csapat színeiben közel 160 dzsúdóka lépett tatamira. A mezőnyben ott volt a kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK öt sportolója is, a tizenhat év alattiak viadalában érdekelt háromszékiek pedig öt dobogós helyezéssel fejezték be a megmérettetést. Veres László tanítványai közül a 60 kilogrammos súlycsoportban érdekelt Zoller Botond a második lett, akárcsak a 81 kilogrammos kategóriában versenyző Kovács Máté. A harmadik pozícióban zárta a csíki viadalt Nagy Roland (50 kg), mellette Crăciun Dániel (55 kg) és Vida Máté (60 kg) is a pódium legalsó fokára állhatott fel. (tibodi)