Az esemény első napján, pénteken csak délután tárult ki a fesztivál kapuja: ekkor került sor a megnyitóra, amit a július végén ötödik alkalommal szervezett citera-műhelymunka záróelőadásának megismétlése, majd a baróti Alteregó színjátszó csoport által játszott Nálunk ilyen nincs című színdarab követett. Felléptek még a Művészeti és Népiskola erdővidéki néptáncosai, a Búzavirág néptánccsoport, végezetül a Tárkány Művek koncertezett.

Szombaton már délelőtt zsongott a templomvár környéke. A falakon kívül gyorsétkeztetők kínálatából lehetett válogatni, bent a programokból.

Az órarendet betartva Fekete Levente helybéli lelkész a templom történetét ismertette a szép számban megjelent közönségnek. Szólt arról, hogy mi mindent feltártak a történészek a mintegy hétszáz éves hajlék építéséről, miről mesélnek a nemrég előkerült és szépen restaurált, a Szent László-legendát megörökítő freskók, ki készítette festett bútorait, miről beszélnek székei, kinek köszönhetően épült meg orgonája. Meg is győződhettek arról, hogy milyen szépen szól az: akárcsak tavaly, idén is az egyházközség hollan­diai, amelandi testvértelepülésének tagjaként érkező Right Wiersma játszott rajta.

Csak úgy mezítlábason: Maszkura, azaz Bíró Szabolcs, háttérben a Tücsökraj

Marczi Csaba repülőmodellező előadása is nagy érdeklődés mellett zajlott. A sepsiszentgyörgyi sportoló arról mesélt, mi minden kell ahhoz, hogy nemzetközi szinten is jegyezzék az embert. Több évtizedes kitartó és hajszálpontosan elvégzett munka szükséges ahhoz, hogy a régi repülők kicsinyített másai másodpercek alatt több száz méteres magasságba repüljenek fel, majd szinte minden testrész összehangolásával úgy irányítani azt, hogy a kívánt helyen érjen földet. A helyi adottságok nem tették lehetővé, hogy a gyakorlatban szemléltesse is, miként lehet reptetni a méretre nem is olyan kicsi, de nagyon könnyű szerkezeteket, de azt azért megmutatta, milyen erős a motor hangja, léglapátjai pedig milyen szelet képesek gerjeszteni.

Jó ötletnek bizonyult, hogy a templomban zajló események egy részét kihangosították. Így nemcsak a hűs falak közé beülő közönség, hanem az önfeledten játszó gyerekek, a befogadó udvaron sétálók és a halkan beszélgető felnőttek is élvezhették Mocanu Erika mezzoszoprán és Szőcs Botond zongoraművész előadását.

Délután Csortán Hajnal mondott felnőtteknek szóló pajzán meséket, meg lehetett kóstolni Dúzsi Tamás borait, este pedig a Lelkes zenekar, majd a Maszkura és a Tücsökraj koncertje adott teret a bulizásra. Végezetül visszatértek a Lelkes fiatal zenészei, hogy a résztvevőkkel nótázzanak.

A várfesztivál vasárnap istentisztelettel zárult

Az eseményt vasárnap istentisztelet, Tamás Sándor megyeitanács-elnök Erdővidék régi térképeken című előadása és a helybeli Gazdag Miklós Polgári Daloskör fellépése zárta.

Fekete Hunor úgy vélte, a visszajelzések azt mutatják, a program összeállításával sikerült célt érniük: akikkel a három nap alatt szóba állt – és sokakkal tette –, jóformán mind azt mondták, magukénak érzik azt. „Tényleg igyekeztünk úgy megszervezni az eseményt, hogy abban megtalálja a számára fontosat az is, aki világzenét, a klasszikus műfajt vagy éppen a népzenét kedveli, gyermekfoglalkozást tartottunk és kerekasztal-beszélgetést szerveztünk. Ezen igyekezetünket megérezték, értékelték a nagyajtaiak – külön kiemelem a fiatalokat, akiknek önkéntes munkája nélkül nem tudtunk volna célt érni – és azok is, akikhez üzenetünk eljutott. Nem kizárólag az erdővidékiek jöttek el, hanem sokan Sepsiszentgyörgyről, Székelyudvarhelyről, Marosvásárhelyről és Kolozsvárról is érkeztek, azaz mondhatni találkozási ponttá vált a Várfesztivál, ami külön örömmel tölt el” – mondotta a fő szervező.