Füstölő Aszfalt Kézdivásárhelyen

Az ötletgazda és fő szervező Oláh Attila parakerékpáros, a Kendu Egyesület elnöke volt, társszervezők a Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete, a Zöld Nap Egyesület, a Pro Pectus Egyesület, a Székely Kutyaklub és a Salvatore Egyesület, fő támogató pedig a Wegener Pro Sanitate Alapítvány és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

A speciálisan kialakított, több száz méteres időmérő futamra Háromszék és Hargita megye több településéről 74 személy nevezett be, de csak hatvanan jelentek meg, akik kerékpárral, tolókocsival, rollerrel vagy görkorcsolyával álltak rajthoz, és több olyan személy is akadt, aki többször is végigszaladta a kijelölt útvonalat. Nagy népszerűségnek örvendett a Bakk-Vitális Mária Kinga két idomított labrador kutyája is. A rendezvény végén minden egyes résztvevő trikóval, egy-egy megszemélyesített fémbögrével, karkötővel, éremmel és oklevéllel térhetett haza. A közösen elfogyasztott pityókatokányt a Kézdivásárhelyi Nők Egyesülete készítette.