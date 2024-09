Tegnap a Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceumban is megkezdődött a tanév, megtartották a hivatalos tanévnyitót. Az elmúlt évekhez viszonyítva az ünnepség ezúttal visszafogottabb volt, kevesebb hivatalossággal és kevesebb „hivatalos” beszéddel, de így talán pont annyival, amennyi ilyenkor szükséges.

A Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceumban is kezdetét vette a 2024- 25-ös tanév. Fotók: Böjte Ferenc

Ezúttal is kihozták az udvarra az iskola zászlaját, rajta Benedek Elek örök érvényű jelmondatával: „Fő, hogy dolgozzanak!” Osztályfőnökeik kíséretében felvonultak az iskola kapuját először átlépő kilencedikesek, akiknek Derzsi-Ráduly Kázmér igazgató és Benedek-Huszár János polgármester is külön megköszönte, hogy tanulmányaik folytatásához a Baróti Szabó Dávid Líceumot választották.

Az intézmény vezetője azt kérte a diákoktól, hogy bízzanak bennük, az iskola pedagógusaiban, mert azon lesznek, hogy legjobb tudásuk és lelkiismeretük szerint tanítsák őket, számítva szüleik támogatására is. Beszédét Szent-Györgyi Albert Nobel-díjas magyar orvos gondolatával zárta: „Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen a tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát és megtalálja a munkát, amit szeretni fog” – mondta a diákoknak.

Belügyminiszteri üzenetet is felolvasott, melyben az ott dolgozók támogatásukról biztosították a diákokat, és azt kérték, tekintsenek úgy a rendőrökre és csendőrökre, mint barátokra.

A polgármester ezúttal is, akárcsak az általános iskola tanévnyitóján, az iskolai fejlesztésékről ejtett röviden szót, hangsúlyozva, hogy „ha minden jól sikerül, gazdag tanévnek néznek elébe” az érintettek. Közösségi oldalán azt írta, hogy a líceum máris 50 számítógéppel gazdagodott, szeptember végéig pedig újabb szállítmány érkezik: a pedagógusok is saját hordozható számítógépeket kapnak, továbbá pályázati pénzből okostáblákat, multifunkcionális nyomtatókat, egyéb korszerű eszközöket is vásárolnak a tanintézménynek.

A beszédek után a diákok tanévnyitó műsort mutattak be, végül Tordai Árpád baróti református lelkipásztor adta áldását a tanévre és a diákokra, azt kívánva nekik, hogy gyakorolják a tanulás csendjét, mert az gazdagsággal és áldással fogja elhalmozni őket.