Sepsiszentgyörgy egyik hátrányos helyzetű lakónegyedében éppen olyan örömteli volt a tegnapi találkozó a régi és új diákok, pedagógusok körében, mint Háromszék bármely iskolájában. A Csíki negyedi százhetvenöt óvodás kilenc csoportja és a százhatvanegy diákot számláló kilenc osztály a vakációban okostáblákat kapott, az elemisek számára az új bútorzat is megérkezett, a gimnáziumi tagozaton a régebbiek is nagyon újnak tűnnek, megkímélték a diákok, de hamarosan ők is kapnak még újabbakat – magyarázta közös iskolakörutunkon az igazgató. Vajon mit rejt az iskolapad? – kérdezhették a tegnapi becsengetéskor a diákok. Amikor beléptek, füzetek, tankönyvek várták, és tanítójuk, osztályfőnökük, akik mellett valóban biztonságban érezhetik magukat. Erre utalt a tanévnyitó ünnepségen az intézményvezető, aki a diákokat, kollégáit és a jelen lévő szülőket köszöntő beszédében a család és a közösség szerepét hangsúlyozta.

A vakációs élmények, tapasztalások minden gyermek számára fontosak, érdemes ezeket átgondolni, kinek mit jelentettek ezek, mert részei annak a tudásnak, ahonnan tovább lehet lépni és folytatni az új ismeretek szerzését – foglalható össze Szőcs Imola, a magyar nyelvű óvodai oktatásért felelős tanfelügyelő mondandója. Talán a jelen lévő szülőknek is szólt Vicsai Norbert igazgató zárógondolata: az oktatás kötelező, erő és előny.

Sepsiszentgyörgy polgármestere, Antal Árpád idei tanévnyitó üzenetét Lakatos László önkormányzati képviselő olvasta fel. Egy Maros megyei iskolaigazgató tavalyi tanévnyitó beszédéből ihletődve a városvezető azt kívánja a diákoknak: mosollyal, jókedvűen, ne autóval, inkább kerékpárral, lábbusszal érkezzenek az iskolába, tanuljanak mindennap újat, játsszanak, nevessenek. A szülőknek is üzen a városvezető: a reggeli búcsúzáskor jobban jönne egy ölelés a szia elköszönésnél, délben ne kérjék számon a jegyeket, inkább azt, mi újat tanultak, mit csináljanak együtt délután. A polgármesternek a tanárok számára is van néhány tanácsa: ne az eredményeket kérjék számon a gyermekektől, bízzanak saját magukban, oktatói képességükben.

Hasonló gondolatok hangzottak el tegnap Háromszék tanintézményeiben és a templomokban, ahol a felekezeti tagozatok tartották a tanévnyitót, valamint a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban, ahol a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége által szervezett hagyományos ökumenikus istentiszteleten kívántak áldást az új tanévre.

Tegnaptól 5800 óvodás, közel 18 000 elemi és gimnáziumi tagozatos diák, 5700 középiskolai és szakiskolás tanuló, majdnem 400 technikumi hallgató és néhány esti osztály tanulói kezdik meg a 2024/2025-ös tanévet Háromszéken. A Sepsi Bölcsi hatszáznál több gyermekével együtt 32 000-hez közelít a gyermekek részvétele a háromszéki tanügyi rendszerben, s bár nem ez a legfőbb mutatója az oktatásnak, mégis fontos eleme, hisz gyermekek nélkül sok jelenlegi iskola és óvoda bezárná kapuit.