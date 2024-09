Ott volt Nicolae Ciucă szenátusi elnök, Lucian Bode képviselőházi alelnök és a falu szülöttje, Lazăr-Octavian Cosma akadémikus is. Az eseményen felszólaló Nicolae Ciucă a történelem tanulságaira alapozva kifejtette: nagyon fontos, hogy a demokráciák érvényt szerezzenek a nemzetközi jognak. Fontosnak nevezte azt is, hogy Románia képes legyen – akár egy korszerű hadsereggel – szembeszegülni az önkényuralmi vagy totalitárius államokkal, és felkérte a demokratikus pártokat, hogy együttesen utasítsák el a szélsőségességet, a sovinizmust és a revizionizmust. „Nem számít, hogy politikailag mi választ el minket, ez becsületbeli kötelességünk gyermekeink jövője, Románia jövője érdekében” – jelentette ki. Az ünnepség végén katonák, tűzoltók és csendőrök vonultak fel a zilahi Promenada rezesbanda zenéjének kíséretében. (Agerpres)

BECALI VISSZATÉR. Gigi Becali, az FCSB juhászból lett nonkonformista tulajdonosa, aki büszke arra, hogy iskolázatlansága és műveletlensége dacára az egyik leggazdagabb románná vált, visszatér a politikába, és az AUR listáin fog indulni a parlamenti választásokon. Az immár 66 éves Becali volt liberális képviselő és nagyromániás EP-képviselő, illetve az Új Generáció Párt elnöke is; 2013-ban három évre ítélték egy, a hadsereggel történt telekcsere miatt, majd ezt megfejelték még hat hónappal, miután két másik ügyben is elítélték, a 42 hónapból azonban csak 22-t ült le. Közben két könyvet is írt, ezek egyenként 30 nappal rövidítették meg a fogságát. (Főtér/Digisport)

NEM LESZ JOBBOLDALI ÖSSZEFOGÁS. A „szektarianizmust, a megalapozatlan hiúságot és a funkcióéhséget” okolta hétfői Facebook-bejegyzésében Ludovic Orban a jobbközép román pártok összefogásának kudarcáért. A Jobboldal Ereje elnevezésű párt vezetőjének bejegyzése szerint jómaga kész lett volna fontos engedményeket tenni azért, hogy a jobbközép alakulatok összefogjanak, közös államfőjelöltet indítsanak és a parlamenti választások után jobboldali kormányt alakítsanak. A volt liberális miniszterelnök szerint azonban „nem volt, kivel” megvalósítania ezt a tervét. A jobbközép összefogás kudarcáról elsőként Elena Lasconi, a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) elnöke és államfőjelöltje beszélt, ő a múlt héten azt közölte: tárgyaltak lehetséges szövetségeseikkel, de a többi alakulat által előterjesztett követelések „észszerűtlenek és megvalósíthatatlanok” voltak. (Krónikaonline)