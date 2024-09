Szemetelő piknikezők

A köztisztasági társaság munkatársai a Honvéd-kútnál található piknikező asztalról étel- és italmaradékot szedtek össze, amint azt beszámolójukban írták, minden bizonnyal valakik ünnepeltek, amit hátrahagytak az „csupa olyan étel, ital, aminek nem volt semmi baja”.

Máthé László, a Tega Rt. igazgatója az eset kapcsán arra figyelmeztetett, nem tanácsos az erdő szélén ételmaradékot hátrahagyni, mert odavonzzák a vadakat, főként a medvét. „Mindenkinek érdeke, hogy a városközeli kirándulóhelyeken ne legyenek medvék, jó, ha az emberek nyugodtan tudnak kirándulni” – fűzte hozzá. Jelezte ugyanakkor, hogy az említett helyen a szemétnek kukát helyeztek ki. „Úgy gondolom, hogy ha valaki amúgy is fizet a hulladékelszállításért, akkor nincs értelme, hogy kitegye az erdő szélére, patak medrébe, annál is inkább, hogy meglehetősen borsos büntetés jár ezért. Ha ilyen helyen találunk hulladékot, mindenképp feljelentést teszünk” – szögezte le az igazgató. A Tega korábban több alkalommal is szállított el a környékbeli erdőből láthatóan szekérrel, utánfutóval odahordott szemetet. Megjegyezték, az illegális hulladéklerakásért borsos pénzbírság jár, az országban az eddigi legnagyobb büntetést augusztus folyamán állították ki 45 000 lej értékben.