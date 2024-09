Lapunk megkeresésére Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta, hogy a szerződésbontás lehetősége már hosszabb ideje napirenden van, tekintve, hogy az ütemtervet sem sikerült tartania a vállalatnak, és több alkalommal a munka minősége miatt is gondok voltak. Az elöljáró ugyanakkor elmondta, keresik a megoldást, miként lehetne felbontani a szerződést úgy, hogy az ne vezessen a munkálat hosszabb távú leállásához. A gondot az okozza, hogy csak úgy tudnák felbontani a megállapodást, hogy kártérítést követelnek a vállalattól, az azonban bírósághoz fordulhat, és úgy járhatnak, mint a Mihai Viteazul Főgimnázium bentlakása és díszterme korszerűsítése esetén, ahol máig nem sikerült dűlőre jutniuk a kivitelezővel, a munkálatok sem zárultak le, a terepet nem adták át, így másra sem tudják rábízni a befejezést. Emellett a középiskolai munkálatok esetében a szerződésbontást is érvénytelenítette a bíróság, és további perek bonyolítják az ügy rendezését. Egy hasonló helyzet elkerülésére most keresik a jogi megoldást a városmagra vonatkozó szerződés oly módon történő felbontására, hogy a vége ne az legyen, hogy hosszabb ideig befejezetlenül áll a beruházás.

A kivitelező egyébként a vezetékek elhelyezését majdnem befejezte, pár helyen lenne még teendője, de a majdani sétálóutca burkolása teljes egészében hátravan, illetve az önkormányzat épületének hátsó szárnyában kialakított gangot/átjárót is véglegesíteni kell. Sajnos az eddigiek azt mutatják, hogy a vállalkozás nem képes az elvárt minőségben teljesíteni a feladatot, és lévén, hogy városközponti beruházásról van szó, ebből nem engedhet az önkormányzat.

Nagyjából három éve tart a kálvária, a vállalkozás már hosszabb ideje nem is dolgozik – részletezte az alpolgármester. Amennyiben sikerült felbontani a szerződést, és a kivitelező elhagyja a terepet, új közbeszerzési eljárást írnak ki a hátralévő munkálatokra. A beruházást saját forrásból fedezi a város, eredetileg az általános mobilitási terv része volt, de a végleges tervbe már nem került bele.

Mint ismert, a belső városmagként is emlegetett területen az önkormányzat egy sétálóövezet létrehozását tervezte, mely a Tamás Áron Színház épületétől a vadászati múzeumig terjedne.