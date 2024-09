Az önkormányzat nemrég szerződött a vonatkozó pályázat előkészítésére, mindenképpen szeretnék kihasználni az uniós alapokból finanszírozott program nyújtotta lehetőségeket – tájékoztatott Silviu Tăraș polgármester. Elmondta, a belső folyamatok digitalizációja révén az intézmény működését fejlesztik az archiválástól az iktatásig, a pályázat lényege, hogy olyan funkciókat teremtsenek, amelyek egyrészt a belső munkafolyamatokat, másrészt a lakossággal való kapcsolattartást teszik könnyebbé.

Ami a belső folyamatokat illeti, a településen működő okoseszközöket is szeretnék integrálni ebbe a rendszerbe, a közvilágítástól az okos autóbusz-megállókon át a közterületen kihelyezett kamerákig, hogy a felmerülő problémákat minél könnyebben lehessen orvosolni – mutatott rá a községvezető. Megjegyezte, a lakossággal történő kapcsolattartás terén is újításokat terveznek, lehetővé tennék a sokak által várt bankkártyás adófizetést, a nyomtatványok digitális igénylését és leadását a hivatalhoz egy ügyfélkapu működtetése révén, és egyszerűbb lenne a bejelentéseket eljuttatni az önkormányzathoz, illetve követni a jelzett problémák megoldását is. „Mindezekre vannak már Erdélyben jó példák, ahol megoldották és jól működik a rendszer, ezt szeretnénk megvalósítani mi is” – fogalmazott Kökös polgármestere.