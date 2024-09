A megnyitóra ma 18 órától kerül sor a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla-termében. A tárlat házigazdája Vargha Mihály szobrászművész, a kiállítást köszönti Dolhai István főkonzul Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa részéről. A kiállítást méltatja Szebeni Zsuzsanna, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője, illetve felszólal a művész lánya, a kiállítás társkurátora, Kós Katalin. Közreműködik: Kovács Sára diák. Moderátor: Prezsmer Boglárka drámapedagógus. Kurátorok: Portik Blénessy Ágota, Szebeni Zsuzsanna, Éltes Barna, és Kós Katalin társkurátor, a művész leánya, a hagyaték gondozója. A kiállítást egy háromnyelvű katalógus is kíséri Kós Katalin és Szebeni Zsuzsanna szerkesztésében, amelyet Portik Blénessy Ágota és Szebeni Zsuzsanna jegyez. A kiállítás november 24-ig látogatható.

Könyvbemutató

SZÉKELY NEMZETI MÚZEUM. Szeptember 13-án, pénteken 18 órától a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla-termében mutatják be Garda Dezső A tutajozó székelyek című kötetét. A szerzővel Boér Hunor könyvtáros, muzeológus beszélget. Garda Dezső (Kolozsvár, 1948) tanár, szociográfus, történész, politikus, több mint 30 kötet szerzője.

BÁBEL KISKULTÚR. Sepsiszentgyörgyön a Csíki utca 21. szám alatt szeptember 14-én, szombaton 18 órától Vass Szabolcs vajdasági szerző Rokon Ilonka evangéliuma című könyvének bemutatójára kerül sor a Bod Péter Megyei Könyvtár és a Bábel kiskultúr szervezésében. A rendezvényen a szerző beszélgetőtársa Mester Annabella, az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet szerkesztője.

Bábszínház

ÉVADNYITÓ. Szeptember 13-án, pénteken 18 órától tartja évadnyitó előadását a sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház. A három kismalac című bábjátékot Nagy Lázár József rendezésében mutatja be a társulat a stúdióteremben (Szabadság tér 1. szám). Az előadást szeptember 14-én, szombaton 11 órától is láthatja a nagyközönség. Ajánlott életkor: 4 éven felülieknek. Érdeklődni, helyet foglalni a bemutatóra, valamint a szombati előadásra a 0757 047 717-es telefonszámon lehetséges Péter Orsolyánál. Jegyár: 10 lej/fő (gyermekeknek és felnőtteknek egységesen).

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház szeptemberi előadásai: 16-án, hétfőn és 27-én, pénteken 21 órától a főtéren Fire Flow – tűz­zsonglőr-show, rendező-koreográfus: Andrei Oțetaru; 20-án, pénteken 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Wonders of Transylvania – a Reactor de creație și experiment és a Váróterem Projekt koprodukciója együttműködésben a Stereo Akttal, rendező: Boross Martin (14 éven felülieknek, időtartam: 120 perc, szünet nélkül); 25-én, szerdán 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Six out of Seven, koreográfus: Eoin Mac Donncha (időtartam: 75 perc, szünet nélkül).

Hitvilág

CSALÁDPÁSZTOR. Szeptember 14-én Az imádság házasságot megújító és gyógyító ereje címmel házaspárok lelki napját tartja Csíksomlyón a Családpásztor Evangelizációs Szolgálat. Részletek és regisztráció a csaladpasztor.com honlapon.

BÚCSÚ ILLYEFALVÁN. Illyefalván a római katolikus templom búcsúünnepe a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére szeptember 15-én, vasárnap 13 órától kezdődik. Az ünnepi szentmise szónoka ft. Racs Csaba egri teológiai tanár-plébános lesz. Előtte való nap, szombaton 9 órától ugyancsak ft. Racs Csaba celebrál előkészítő lelkigyakorlatos szentmisét.

TANÉVNYITÓ CSALÁDOS ISTENTISZTELET. A sepsiszentgyörgyi unitárius templomban szeptember 15-én, vasárnap 11 órától tanévnyitó családos istentiszteletet tartanak.

JUBILEUMI ÜNNEPSÉG ÁRKOSON. Az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei közösség kolostorkápolnájának búcsúján Árkoson ünnepel a szeptember 22-én, déli tizenkét órakor kezdődő szentmisén, melyet Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutat be. A kápolna titulusa Assisi Szent Ferenc stigmatizációja. Ez az ünnep az idei évben kiemelt jelentőséggel bír, mivel 800 éves jubileuma van annak, hogy Szent Ferenc az Alverna hegyén megkapta Jézus sebhelyeit. A ferences lelkiségben való elmélyülésre kínál lehetőséget a kolostorkertben erre az alkalomra felállított Szent Ferenc útja imasétány, amelyen elmélyült imádkozással megközelítőleg egy óra alatt lehet áthaladni. A szentmise követhető lesz Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei Facebook-oldalán, illetve a Sepsiszentgyörgyi Medjugorjéi Imacsoport oldalán is.

RÖVID TERÁPIA. Október 3–6. között a Bonus Pastor Alapítvány négynapos terápiás programot szervez szenvedélybetegek és hozzátartozók számára Magyarózdon. Lehetőség nyílik információkat szerezni a függőségről, szembenézni a saját állapot súlyosságának mértékével, terápiás tervet készíteni szakember segítségével, önismeretet szerezni. A jelentkezés előzetes felvételi interjú alapján történik. Bővebb információk az alapítvány Facebook-oldalán.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi mozi mai műsorán: 16.15-től Barátom, a pingvin (románul beszélő), 16.30-tól Gru 4. (magyarul beszélő), 18.15-től Longlegs – A rém (román feliratos), 18.30-tól Kálmán-nap (magyar film­dráma), 20 órától A holló (magyarul beszélő), 20.15-től A vadászat éjszakája (román feliratos).

Megjelent

A szeptemberi Korunk témája: Észak-Erdély, 1944. A második világháború utolsó évében, 1944. augusztus 23-án Románia kiugrott a tengelyhatalmak szövetségéből, és az ekkor már román területen előrenyomuló szovjet csapatokkal a korábbi német szövetségesek ellen fordult. Innentől fogva csak idő kérdése volt, hogy mikor lesz hadszíntér az 1940-ben visszacsatolt Észak-Erdély. Mi történt 1944 őszén a Keleti-Kárpátokban? Miért volt szükség preventív offenzívára Torda térségében? Milyen atrocitások érték a civil lakosságot a frontátvonulás idején? Ezekre és hasonló kérdésekre keresi a választ a Korunk szeptemberi lapszáma, amely az erdélyi történelemnek ezt a hektikus időszakát mutatja be. A tartalomból: Romsics Ignác: Versenyfutás Erdélyért; Szabó József János: A Hunyadi-állás és az Árpád-vonal; Illésfalvi Péter: A tordai csata egy kevéssé ismert epizódja: Az 1. hegyi tábori pótdandár harcai a Gyalui-havasokban; Ravasz István: A székelyföldi hadműveletek 1944-ben; Kovács Szabolcs: „Kár volt ezt csinálni, mert a románok majd a helyi magyarokon fogják ezt megbosszulni”. Etnikai konfliktusok Nagysármáson 1944 őszén; Főcze János: Frontátvonulás és az újabb „román világ” kezdetei Szépvízen (1944–1945); Murádin János Kristóf: Félárnyékban rekedt tragédiánk. Erdélyi magyar civilek szovjet fogságba hurcolása 1944-ben; Lakatos Artur Lóránd: A magyar nyelvű felsőoktatás túlélése Kolozsváron (1944–1945); Jegyzőkönyv a Maniu-gárda 1944. szeptember 26-i szárazajtai gyilkosságáról; Csibi László: Kibeszéletlen történetek: a „kis magyar világ” a filmes emlékezetben. A folyóirat kapható a H–Press Kft. lapárudáiban.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. vidéki lomtalanítási akciója során régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékot, ruhaneműt szállítanak el ma Uzonban és Uzonfüzesen, pénteken Sepsimagyaróson, Lisznyóban és Lisznyópatakon. Honlap: tega.ro.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20 és 6 óra között a Gróf Mikó Imre utcai Catena gyógyszertár (telefon: 0741 106 750) teljesít éjszakai szolgálatot. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max gyógyszertár (0752 168 734) a szolgálatos. Honlap:

colegfarmcovasna.ro/hu.