Mint közleményükben rávilágítanak, a konferencia témája, megközelítése újszerű: a közel 30 helyi és nemzetközi szinten elismert előadót felsorakoztató eseményen jó ötleteket, példákat, kezdeményezéseket mutatnak be a közönségnek, hogy abból a résztvevők motivációt meríthessenek. Másrészt a konferencia fogalmát is újszerűen közelítik meg: míg a legtöbben azt gondolják, hogy ilyen rendezvényekre csak egy szűk réteg járhat, és ők is csak öltönyösen, az Aktív Székelyföld Konferencia ezzel szemben egy szélesebb közönséget kíván megszólítani, mégpedig minden olyan székelyföldi embert, aki szeret vagy szeretne mozogni, egészségesebb és aktívabb életet élni.

Öt témakör

Az egész napos rendezvény szervezői Sepsiszentgyörgy Önkormányzata, a Visit Covasna és Háromszéki Mikes Kelemen Egyesület, kiemelt szakmai partner az Aktív Magyarország Program. A konferencián öt témakört járnak körül 15–30 perces előadásokban, ezek a következők: Jó gyakorlatok, Életmódstratégiák, Egészség- és betegségügy, Aktív életmód és Kerékpározás. A párhuzamosan futó szekciók és helyszínek a résztvevőknek lehetőséget adnak arra, hogy maguk válogassák meg, melyik előadásokon vesznek részt.

A konferenciát Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere és Révész Máriusz, a budapesti Miniszterelnökség Aktív Magyarországért felelős államtitkára nyitja meg. A felvezető blokkban Tánczos Barna RMDSZ-es szenátor a romániai helyzetről és lehetőségekről, majd Berencsi Miklós, az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ projekt­igazgatója a központ működéséről, a magyarországi aktív turizmus helyzetéről beszél.

Példaképek, jó gyakorlatok

A konferencia délelőtti programjában, 12 és 14.30 között kap helyet a Jó gyakorlatok szekció, amelyben igazi példaképeket, sikeres programokat ismerhetnek meg a résztvevők. Az első ilyen példakép és felszólaló Szemán Róbert volt válogatott kenus, a Nagy Sportágválasztó és az Ötpróba szabadidősport-mozgalmak, illetve a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetségének (SZEOSZ) megalapítója. Az általuk működtetett programok missziója, hogy minél több emberrel megismertessék a mozgás örömét, a sport pozitív hatásait. Mara Gyöngyvér biológus, a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karának tanára tudománynépszerűsítő előadásában végre rendet tesz az antibiotikumok, probiotikumok és prebiotikumok világában. Hogyan tápláld a mikrobiomod? A táplálkozás és az egészséges mikrobiom kapcsolata című előadásában az egészséges táplálkozással kapcsolatos gyakorlati tanácsokkal is gazdagodhatnak a hallgatók.

Népszerű előadók

A délelőtti programon kívül az esti záró előadásokban szintén jó gyakorlatokkal, illetve nagy népszerűségnek örvendő előadókkal készül az Aktív Székelyföld Konferencia. A három székelyföldi megye Visit brandjének sikertörténetéről és a székelyföldi aktív turisztikai lehetőségekről beszélget 17.15-től Bíró Barna Botond, a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás, a Visit Hargita elnöke, Szántó Lóránt, a Visit Maros Egyesület ügyvezető igazgatója, Deák Gyöngyvér, a Visit Covasna ügyvezető igazgatója és László Endre, a Székelyföldi Turisztikai Desztináció-menedzsment Klaszter elnöke. 18.15-től kerül sor az erdélyi és székelyföldi közönség számára az M1 híradósaként ismert Németh Balázs előadására, aki arról fog mesélni, hogy a 2023-as budapesti atlétikai világbajnokság vezérigazgatójaként miként valósította meg csapatával azt, hogy a vébé világsikert hozzon Magyarországnak és Budapestnek.

Regisztráció

A konferenciát záró, 19.45-kor kezdődő előadást a szervezők kiemelten ajánlják szülőknek, pedagógusoknak és középiskolás diákoknak is, erre Pöltl Ákos családbiztonsági szakértőt, a Mathias Corvinus Collegium kutató szakértőjét kérték fel. A fiatalok mentális egészségével és az őket rabul ejtő digitális tér manipulációs mechanizmusaival foglalkozó szakember szerint ma napi 6–8 óra is lehet az átlag képernyőidő egy kamasz esetében. De miért ragadnak a gyerekek zombiként a képernyőhöz és hogyan hat ez a mentális fejlődésükre? Ezeket a kérdéseket járja körül Mozgás kontra okostelefon: mentális egészségmegőrzés a kütyük korában című előadásában.

A konferencia teljes programja az aktivszekelyfold.ro honlapon böngészhető. A rendezvény regisztrációhoz kötött. Jelentkezni és jegyet váltani online lehet az aktivszekelyfold.ro honlapon, szeptember 16-ig kedvezményesen 150 lej az egész napos jegy, amely a konferencia programjain való részvétel mellett egy ebédet és egy vacsorát, valamint kávét, frissítőt tartalmaz. Ezt követően teljes áron (200 lejért) lehet belépőt váltani, ami a részvétel mellett ugyancsak tartalmaz ebédet, vacsorát is. Helyszíni regisztrációra és jegyváltásra is lehetőség van a konferencia napján. (-ádi)