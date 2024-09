A névadó ünnepséget a tanévnyitóval egy időben tartották meg Ormós Zsigmond oldalági leszármazottja, a Budapesten élő Ormós Gabriella jelenlétében. Az eddigi 2-es számú Általános Iskola szervezeti egységébe négy óvoda és egy bölcsőde is tartozik, az oda járó gyerekekkel együtt 640 tanulót számlál az intézmény, közülük 250-en koptatják a padot a magyar tagozaton, de mindkét tagozaton tanulnak román és magyar ajkú gyermekek is. Arad megyében 15 önálló magyar tannyelvű vagy magyar tagozatos iskolában folyik magyar oktatás, ezekben több mint 1500 diák kezdte el hétfőn a tanévet – közölte Tóthpál Renáta kisebbségi tanfelügyelő. A magyar óvodai csoportokba több mint 500 gyermek jár, az aradi Csiky Gergely Főgimnáziumban, amely a bölcsődétől az óvodán át a középiskoláig nyújt anyanyelvű képzést, közel 600 diáknak csengettek be hétfőn. Az elemi tagozaton a magyar kormány támogatásával, az Iskola Alapítvány szervezésében ebben a tanévben is biztosítani fogják a délutáni foglalkozást és az étkeztetést, a vidékről érkezett középiskolásoknak pedig a bentlakásban biztosítanak térítésmentesen szállást és ellátást, ugyancsak a magyar kormány támogatásának és az Alma Mater Alapítványnak köszönhetően. (Krónikaonline)

ROMÁN PÁRTBA IGAZOLT. Apjok Norbert, a máramarosi magyar közösség egykori képviselője, akit diplomabotránya után (2020-ban közvetlenül a választások előtt derült ki, hogy az RMDSZ szabályait megszegve nem rendelkezik honosított felsőfokú oklevéllel, de nem volt hajlandó lemondani) kizártak az RMDSZ-ből, most egy új román jobboldali párt, az Igazságot és Tiszteletet Mindenkinek Európában (DREPT) egyik alapítójaként tér vissza a politikai életbe. Az elmúlt három évben független képviselőként igen keveset tevékenykedő Apjok egy más pártokból átigazolt törvényhozókból létrejött csoporthoz csatlakozott, amelynek 10 tagja közül 4 az USR, 3 az AUR, 2 a PNL embere volt korábban. Az új párt vezetője az USR-ből 10 hónapja kizárt Alexandru Gâdiuță, Bukarest 6. kerületének egyik alpolgármestere. Az alakulat elsősorban független jelölteket kíván támogatni, Mircea Geoanăt is, ha elfogadja. (Transtelex/Hotnews)

BICIKLIST GÁZOLT A RENDŐR. Elütöttek egy 58 éves kerékpárost Csíkszereda közelében; mint kiderült, a járművet egy 46 éves rendőr vezette, aki nem adott elsőbbséget a bringásnak. A baleset következtében a biciklis megsérült, kórházba szállították orvosi ellátásra. A sofőrt alkoholszondával tesztelték, az eredmény negatív lett. A férfi a székelyudvarhelyi rendőrségen dolgozik, a baleset idején nem volt szolgálatban. (Maszol)