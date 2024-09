A „ki mint vet, úgy arat” most válik valóságossá: mibe fektettünk, mit érleltünk be, mivel töltjük fel raktárainkat. Nemcsak a földeken megmunkált terményt kell mérlegre tenni ilyentájt, az egyre kevesebb fényt adó nappalok időszakában, nézzük meg azt is, mi van bensőnkben, belső (lelki)világunkban. Mert olyan értékek, kincsek begyűjtése és megtartása lesz a támaszunk a sötétedő időszakban, melyeknek tél végéig éltetniük kell bennünket, ennek kell fenntartani belső erőnket. Tehát érdemes arra összpontosítani ami táplál, felemel és erőt ad.

Ezért a betakarítás mellett végezzünk egy másfajta takarítást, nagytakarítást is. Vizsgáljuk meg jelenlegi állapotunkat életterületek szerint: munka, család, tanulás, szabadidő stb. Találunk-e ezekben elhasznált vagy fel nem használt dolgokat, szokásokat vagy akár ragaszkodásokat? Mert a rossz beidegződések gátolhatnak a haladásban, a fejlődésben. Átrendezni, újraszervezni is lehet az adott területet, és eszerint mérlegelni, hogy mi segíti az előrelépést, illetve mi idejétmúlt, és ezeket elhagyni szükséges. Minél rendezettebbek és átláthatóbbak a céljaink, annál könnyebb lesz megválni a fölösleges vagy kevésbé fontos dolgainktól. Így egyszerűsítve a mindennapok rutinját könnyebbé tehetjük életünket és a valóban fontos dolgokra több erőnk, időnk jut, ami végső soron erőforrásaink megtakarításával egyensúlyba hozza a belső rendet is.

Ugyanígy, a kapcsolati rendszerüket is tekintsük át: munkahelyi, baráti, rokoni, de még ha szükséges, a párkapcsolati viszonyt is. Van-e közöttük, ami leterhel, elvesz, elszívja az energiánkat? Ezek kitakarítása is a saját erőnk – és önbecsülésünk – javára válik. A szerető, támogató kapcsolatokban az adok-kapok egyensúlyban van, kölcsönös a tisztelet és elfogadás, megértés. Ennek megléte nélkül nem érdemes éltetni a kapcsolatot, sem megszokásból, sem a látszat miatt. Engedjük szabadon, hogy mindenki a saját útját járja, illetve továbbvitelre csak az arra érdemest tartsuk meg. Ha sikerül a „takarítás”, akkor a beléje fektetett energia megtérül a külső és belső rend adta béke által.

Keresztes Erika bizalmi tanácsadó