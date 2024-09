Békét a bemenőnek! – olvasható a gyalogkapu fölött. A mára megsemmisült másik székely kapu – Földi István (1903–1967) író, szerkesztő és népművelő tervezte, illetve Kósa András és Antal Béla ácsmester faragta ki – a Vasút utca felőli bejáratnál állt és 1936-ban állították fel. Ez a kapu az 1969 és 1973 közötti időszakban dőlt össze.

Az idő vasfoga a hatvannégy éves kaput is megviselte, főleg a zsindelyfedél ment tönkre, ezért már nagyon időszerűvé vált a felújítása, ami a napokban meg is történt, a Helyi Közigazgatási Szolgálat szakemberei újrafedték, és a kapun is elvégezték a szükséges karbantartási munká­latokat.