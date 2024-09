BÁBEL KISKULTÚR. Sepsiszentgyörgyön a Csíki utca 21. szám alatt szeptember 14-én, szombaton 18 órától Vass Szabolcs vajdasági szerző Rokon Ilonka evangéliuma című könyvének bemutatójára kerül sor a Bod Péter Megyei Könyvtár és a Bábel kiskultúr szervezésében. A rendezvényen a szerző beszélgetőtársa Mester Annabella, az újvidéki Forum Könyvkiadó Intézet szerkesztője.

BOD PÉTER MEGYEI KÖNYVTÁR. Szeptember 18-án, szerdán 18 órától a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban Hegedűs Imre János budapesti irodalomtörténész idén megjelent, Toronyember fekete utakon. Gróf Mikó Imre életregénye című könyvének bemutatójára kerül sor, rendhagyó irodalomórának tekinthető előadás keretében. Az esemény házigazdája: Szonda Szabolcs könyvtárigazgató.

Bábszínház

ÉVADNYITÓ. Ma 18 órától tartja évadnyitó előadását a sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház. A három kismalac című bábjátékot Nagy Lázár József rendezésében mutatja be a társulat a stúdióteremben (Szabadság tér 1. szám). Az előadást szeptember 14-én, szombaton 11 órától is láthatja a nagyközönség. Ajánlott életkor: 4 éven felülieknek. Érdeklődni, helyet foglalni a bemutatóra, valamint a szombati előadásra a 0757 047 717-es telefonszámon lehet Péter Orsolyánál. Jegyár: 10 lej/fő (gyermekeknek és felnőtteknek egységesen).

Zene

RENDKÍVÜLI KAMARAZENE-KONCERT. Szeptember 14-én, szombaton 16 órától A sóhaj árnyán címmel rendkívüli kamarazene-koncertre hívja a nagyérdeműt az Árkosi Kulturális Központ a sepsiszentgyörgyi evangélikus templomba (Lázár Mihály utca). Fellépnek: Mihaela Buhaiciuc (szoprán), Péter Ernő (hegedű) és Szabó-Siklódi László Levente (basso continuo és orgona). A helyek száma korlátozott. A jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén, az Olt utca 6. szám alatt naponta 9–15 óráig (tel.: 0267 373 651).

Molnártalálkozó Csernátonban

Felsőcsernátonban a Malomkert Panzióban szeptember 15-én, vasárnap 12 órától várják a vendégeket. A további program: 12.50-től hagyományos molnár család érkezése a Bíró-malom képviseletében – Préda Barna kíséri őket; 13 órától áldás, köszöntőbeszéd; 14 órától Ozsváth Gábor elő­adása: Malmok, molnárok, őrletők Csernátonban, 14.30-tól molnárlegény-avatás; 14.40-től búzaösszeöntés, őrlés a malomban; 14.45-től Bocskor István pékmester, a csíkszentmártoni Bocskor Pékség vezetőjének előadása: Molnárok régen és most; 15.10-től péklángossütés, Bocskor István pékmester bemutatója; 16 órától beszélgetés a Madárlátta pékséggel; 17 órától népdalvetélkedő; 17.30-tól népi muzsika: Ábri Béla és barátai, vendégelőadó: Préda Barna; 18 órától néptánc: Fákó Alpár és barátai előadása; 19 órától táncház. Gyermekprogramok: malomvetélkedő, gyurmázás, kukoricamorzsolás, véka-mázsa mérőjáték, halászat, mesekuckó, egérfuttatás.

Hitvilág

SZENT ISTVÁN CSALÁDI NAP. Szeptember 14-én, szombaton a kovásznai katolikus templomban és templomkertben családi napot tartanak. A részletes program: 10.30-tól gyülekező, kötetlen beszélgetések; 11 órától az ünnepi szentmisét Nagy Ferenc újmisés atya fogja bemutatni, jelen lesznek a Szent Gellért Erdélyi Lovagrend és a Világ Győzedelmes Királynője Szent Korona Lovagrend tagjai; 12 órától Szent István király Szent Koronája címmel előadás a magyar Szent Koronáról, s látható a magyar Szent Korona hű mása is; 12.20-tól közös ima a családokért; 12.30-tól koncertek a templomban: a Kikapcs-olsz! és a Szívmelengetők elő­adása; 13.30-tól közös ebéd a közösségi házban, illetve a kántori lak ebédlőjében; családi és gyermekprogramok. A szentmise és az előadások alatt a kisgyermekeknek foglalkozást tartanak a közösségi házban, azaz a plébánia mögötti Kovács Gábor-házban. Várják a családokat, fiatalokat és időseket.

MÁRIA-BÚCSÚS SZENTMISE TORJÁN. Szombaton 11 órakor a torjai Mária-kápolna kertjében búcsús szentmisét celebrál Hatos Mihály altorjai plébános a környékbeli papság koncelebrálásával. Az ünnepi szentmise szónoka Asztrik ferences atya, a csíksomlyói kegytemplom igazgatója lesz. A búcsús szentmisén kerül megszentelésre a csíksomlyói kegytemplom Mária-szobrának hű mása. Mária vár téged! – üzeni a híveknek Hatos Mihály plébános.

TANÉVNYITÓ CSALÁDOS ISTENTISZTELET. A sepsiszentgyörgyi unitárius templomban szeptember 15-én, vasárnap 11 órától tanévnyitó családos istentiszteletet tartanak.

TANÉVKEZDŐ SZENTMISE ÉS CSALÁDOS NAP. A sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban szeptember 15-én, vasárnap a tanévnyitó szentmise 12 órától kezdődik. Utána közös ebéd, játék a plébánián. Az ételjegyek ára: 20 lej felnőtteknek, 10 lej gyerekeknek. Tombola most is lesz, ára 5 lej. Várnak minden családot, pedagógust a tanévnyitóra, s utána a közös együttlétre is.

BÚCSÚ ILLYEFALVÁN. Illyefalván a római katolikus templom búcsúünnepe a Fájdalmas Szűzanya tiszteletére szeptember 15-én, vasárnap 13 órától kezdődik. Az ünnepi szentmise szónoka ft. Racs Csaba egri teológiai tanár-plébános lesz. Előtte való nap, szombaton 9 órától ugyancsak ft. Racs Csaba celebrál előkészítő lelkigyakorlatos szentmisét.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A mai program: 16.15-től Gru 4. (románul beszélő), 16.30-tól Sirocco és a Szelek Királysága (magyarul beszélő), 18.15-től Mint a lányok (román vígjáték) és Alien: Romulus (román feliratos), 20.15-től Velünk véget ér (magyarul beszélő), 20.30-tól Szádra ne vedd (román feliratos); szombaton: 11 órától Egy cica 10 élete (magyarul beszélő) és Leo, a nagy felfedező (románul beszélő), 16.15-től Barátom, a pingvin (románul beszélő), 16.30-tól Agymanók 2. (magyarul beszélő), 18.15-től Beetlejuice Beetlejuice (román feliratos), 18.30-tól Kálmán-nap (magyar filmdráma), 20.15-től A kegyelem fajtái (román feliratos), 20.45-től Szádra ne vedd (magyarul beszélő); vasárnap: 11 órától Gru 4. (magyarul beszélő), 11.15-től Sirocco és a Szelek Királysága (románul beszélő), 16.15-től Leo, a nagy felfedező (románul beszélő), 16.30-tól Deadpool & Rozsomák (magyarul beszélő), 18.15-től Beetlejuice Beetlejuice (román feliratos), 19 órától Kálmán-nap (magyar film­dráma), 20.15-től Velünk véget ér (magyarul beszélő), 20.30-tól Szádra ne vedd (magyarul beszélő).

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. vidéki lomtalanítási akció­ja során régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékot, ruhaneműt szállítanak el ma Sepsimagyaróson, Lisznyóban és Lisznyópatakon, hétfőn Bikfalván és Szentivánlaborfalván. Honlap: tega.ro.

VÍZELZÁRÁS. Ezúton tájékoztatnak mindenkit, hogy az ivóvíztartály időszakos tisztítása és fertőtlenítése miatt Angyaloson szünetel az ivóvíz-szolgáltatás szeptember 16-án, hétfőn reggel 7 órától szeptember 17-én, kedden 21 óráig. A beavatkozás célja, hogy az ivóvíz továbbra is kiváló minőségű maradhasson. A fogyasztókat arra kérik, hogy a kellemetlenségek elkerülése érdekében előre készüljenek fel, és szükség esetére tároljanak elegendő vizet.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20 és 6 óra között a Grigore Bălan tábornok úti Dr. Max gyógyszertár (telefon: 0752 068 364) teljesít éjszakai szolgálatot. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max (0752 168 734), hétfőtől a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann gyógyszertár (0745 822 449) a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556); szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465).