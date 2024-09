Az uniós agrárpolitika megújításáért

Elhangzott, hogy az európai gazdáknak számos kihívással kellett megküzdeniük az elmúlt időszakban, így az éghajlatváltozás okozta rendkívüli időjárási eseményekkel, a magas inputköltségekkel, az orosz–ukrán háború negatív hatásaival vagy a harmadik országokból érkező növekvő import okozta piaci zavarokkal. Ezzel párhuzamosan egyre szigorúbb termelési előírásoknak kell megfelelniük és megnövekedett adminisztratív terhekkel megbirkózniuk. A gazdálkodóknak ezekre a kihívásokra európai szintű válaszokra van szükségük. Ezért a magyar elnökség célja, hogy vitát kezdeményezzen a Tanácsban a 2027 utáni Közös Agrárpolitikáról és az uniós agrár­miniszterek elvárásait következtetésekben rögzítse, irányt mutatva a várhatóan ősszel felálló új uniós bizottságnak a 2027 utáni KAP-ra vonatkozó jogszabályi javaslatok kidolgozásához.

Három alapvető kérdés

A miniszteri véleménycsere három kérdés köré csoportosult. Egyrészt vitát kezdeményeztek az agrártámogatások kifizetésének egyszerűbbé tételéről és a főbb támogatástípusokról. Másrészt vizsgálták, hogyan növelhető a mezőgazdasági ágazat zöld célok teljesítéséhez való hozzájárulása a gazdák versenyképességének veszélyeztetése nélkül. Végül áttekintették a válságkezelési eszközök rendszerét is, hogy az egyre gyakoribb krízishelyzetekben lehetőség legyen a gazdák támogatására.

A tanácskozás résztvevői egyetértettek abban, hogy az európai mezőgazdaság prosperálásához és az élelmezésbiztonság garantálásához továbbra is egy különálló, erős Közös Agrárpolitikára van szükség, de álláspontjuk szerint a kifizetési rendszert jelentősen egyszerűsíteni kell, hogy a KAP valóban gazdabarát rendszer legyen. A tagállamok többsége számára kiemelten fontos a gazdálkodók jövedelempótló közvetlen támogatásának megtartása 2027 után. Az agrárminiszterek közös nevezőn voltak abban is, hogy meg kell tartani a mezőgazdasági ágazat zöld átálláshoz való hozzájárulását, azonban ebben a folyamatban érdekeltté kell tenni a gazdálkodókat, valamint egyensúlyt kell teremteni az előírások és a gazdák versenyképességének megtartása között. A piaci válsághelyzetek, a természeti csapások és az éghajlatváltozás negatív hatásainak kivédése érdekében a kockázatmegelőzési és -kezelési eszközök kiterjesztését, valamint a mezőgazdasági biztosítások megerősítését is fontosnak tartják.

A módosítások elkerülhetetlenek

Nagy István anyaországi agrárminiszter szerint az uniós agrárminiszterek kiemelt feladata, hogy közös álláspontot kialakítva meghatározzák a 2027 utáni agrárpolitika irányait. A magyar uniós elnökség időzítése ebből a szempontból különösen fontos, hiszen az új Európai Bizottság még nem állt fel, de ezt a testületet kell majd meggyőzniük a tagállamok tárcavezetőinek a követendő célokról. Magyarország álláspontja szerint az Európai Unió közös agrárpolitikájának a gazdákra kell összpontosítania – mondta az agrár­miniszter. Közölte, hogy a budapesti tanácskozáson az uniós agrártárcavezetők egyetértettek az erős, különálló KAP létjogosultságában, hiszen erre mind a mezőgazdaság fejlődése, mind az élelmiszer-biztonság érdekében szükség lesz a továbbiakban is. A módosítások azonban elkerülhetetlenek, hiszen a jelenlegi rendszer túl bonyolult, túl bürokratikus, minden változtatás nehézkes, miközben a társadalmi, gazdasági, környezeti változások gyorsan követik egymást. A találkozón a többség a kockázatmegelőzési és kockázatkezelési eszközök kiterjesztésében, a mezőgazdasági biztosítások megerősítésében is egyetértett, mert ezekkel ellensúlyozhatók a piaci válsághelyzetek és a természeti károk.

Nagy István megjegyezte, nem a termelőket kell hibáztatni az éghajlatváltozás miatt, hiszen azt nem ők idézték elő, viszont a kedvezőtlen hatások őket is érintik. Az EU minden tagállama szembesül a túl sok vagy a túl kevés csapadék következményeivel, a termelők ugyanakkor segíthetnének az éghajlatváltozás elleni küzdelemben, csupán érdekeltté kell tenni őket a zöld átállás sikerében, és meg kell találni az egyensúlyt a kötelezettségeik és a versenyképességi szempontjaik között.

Az agrárminiszter szerint a Budapesten tartott megbeszélés teljesítette a magyar EU-elnökség elvárásait és lefektette a következő agrárpolitikai ciklusra vonatkozó közös javaslat alapjait. Az erről szóló tárgyalások folytatódnak a magyar EU-elnökség alatt – mondta Nagy István, aki bízik abban, hogy az Európai Bizottság figyelembe fogja venni az agrárminiszterek álláspontját.

Románia elvárásai

A találkozó jó alkalom volt arra is, hogy az agrárminiszterek átbeszéljék, ismertessék az országaikon belüli sajátos problémákat és javaslataikat. Florin Barbu agrár­miniszter szerint 2027 után meg kellene emelni a mezőgazdaságnak juttatott összegeket. Nehezményezte, hogy még nem sikerült alkalmazni a konvergencia elvét, ami azt jelentené, hogy minden uniós tagállamban a gazdák egyforma értékű támogatást kapjanak. A román miniszter szeretné elérni a krízishelyzetekre (nálunk az aszálykárok) vonatkozó támogatások mihamarabbi kifizetését, és hogy az unió könnyítse az engedélyezést az ún. neonikotinoidok csoportba tartozó vegyszerek használatára. Az unió 2013-tól már csak a vetőmagok kezelését, csávázását engedélyezi ezekkel a vegyszerekkel. Románia eddig minden évben kérte és meg is kapta az uniótól a felmentést. Az uniós tiltást azért vezették be, mert a vegyszer a kártevők mellett minden rovart kiirt (köztük a méheket is). Ugyanakkor a miniszter az uniós kollégák támogatását is kérte ahhoz, hogy a jövőben uniós pénzekből lehessen élő tenyészállatokat is vásárolni, ami jelenleg nem lehetséges.