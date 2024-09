Zöld Nap-pali tábor

A kézdivásárhelyi Zöld Nap Egyesület partnerségben a városháza sportirodájával huszonnyolcadik alkalommal szervezett napközis tábort a céhes városban iskolakezdés előtt. A táborba tizenhat 6–10 éves helybeli, kézdiszentléleki, fotosmartonosi és bélafalvi iskolás kapcsolódott be.

Ráduly Attila egyesületi elnök elmondta: a tábor számos célja közül az egyik kétségtelenül az volt, hogy a sportot kedvelő, a természetet szerető gyerekeket megtalálják, illetve ők is megtalálják az egyesületet annak érdekében, hogy tartós kapcsolat alakuljon ki köztük, azaz rendszeres résztvevőivé váljanak programjaiknak. A gyerekeknek olyan játékos tevékenységeket szerveztek, melyek által felhívták figyelmüket a környezettudatosság és az egészséges életmód fontosságára. A tábor nemcsak helyzetgyakorlatokból állt, hanem kommunikációs, ráhangoló-hangulatoldó, valamint mozgásos programot is tartalmazott. Ugyanakkor izgalmasabbnál izgalmasabb csapatjátékokban, valamint gondolkodást fejlesztő stratégiai játékokban vettek részt, de a kézműves-tevékenység, az origami és a reggeli torna sem hiányzott a programból. A napközis táborban volt még számos labdajáték, teremfoci, tánctanulás, bingózás, asztaliteniszezés, kosárlabdázás, tollasozás, malmozás, és a sakkozás alapjainak ismertetése is fontos szerepet kapott.