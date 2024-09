Gépek a présházban

Elmondása szerint még van néhány apróság, amit be kell fejezni a présházban, viszont az engedélyt már megszerezték az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóságtól (DSVSA). Külön kiemelte, hogy az említett hatóság mennyire segítőkész volt a törvények ismertetésében, a gyors és hatékony kommunikáció­ban, a kivitelezés során pedig nem csupán számonkérték a szabályok betartását, hanem gyakorlati segítséget is nyújtottak. Véleménye szerint, ha a vállalkozó időben felveszi velük a kapcsolatot, együttműködő és pontos munkát végez, akkor az engedélyező szerv is hatékonyabban tud segíteni, és ez meggyorsítja a kivitelezést.

A működési engedély megszerzését követően lehetőségük nyílt kipróbálni az új gépeket, amelyek egy részét a Fiatal gazda pályázat segítségével sikerült beszereznie. A próba alkalmával 500 liter gyümölcslevet sikerült kipréselniük. Az épületben jelenleg prés-, pasztörizáló- és palackozógép található, de az már látszik, hogy hamarosan bővíteni kell a gépparkot.

Alapanyag és termék

A feldolgozóba olyan gyümölcsök és zöldségek kerülnek, amelyeket Huba saját maga termel a földjein, fontos számára, hogy a lehető legtermészetesebb, műtrágya és vegyszerek nélküli alapanyagokat használjon. Emellett természetesen lehetőség van arra is, hogy a helyiek saját gyümölcsét és zöldségét dolgozza fel, a présház nyitva áll a jelentkezők előtt. A levet megfelelő csomagolásban lehet elvinni, ártól függően dobozban vagy zacskóban.

Az elkövetkező időszak feladata a megfelelő címkézés, hogy még több és pontosabb információ kerüljön a termékekre, természetesen magyar és román nyelven, az előírásoknak megfelelően. Ezután lesz lehetőség arra, hogy a helyi boltok polcaira is felkerüljön az áru. Nem kevésbé fontos a saját klientúra kialakítása, a visszatérő vásárlók megnyerése.

Ami a termékskálát illeti, az elv: minden igényt kielégíteni. A présgép állítható, így almát, szőlőt, ribizlit, berkenyét és céklát is megfelelőképpen fel tud dolgozni. Az akár 300 bar nyomás lehetővé teszi, hogy a felhasznált gyümölcs és zöldség létartalmát csaknem száz százalékban kipréselje, a melléktermék száraz, homokszerű anyag lesz. A préselés során Huba nagy hangsúlyt fektet a pontos és legfőképp a higiénikus munkavégzésre, a helyiséget is úgy alakították ki, hogy minden elvárásnak és követelménynek megfeleljen.

Fejlesztés

A fiatal vállalkozó további fejlesztéseket tervez. Épülőben van egy hűtőház, amelyben nagyobb mennyiségű alapanyagot tud hosszabb ideig tárolni. Így nem csupán az ütemezés lesz könnyebb, hanem több igényt is ki tud elégíteni. Elmondása szerint a szezonban fel kell készülni arra, hogy egyszerre nagy mennyiséggel érkeznek a kliensek. A fejlesztésben a tanulás, az új információk beszerzése is fontos szerepet játszik. Egyelőre saját kezűleg és a családja segítségével dolgozik, de tervei között olyan munkaerő alkalmazása is szerepel, aki szakmát tanul, és biztos munkahelye is lesz.

A termékek piacra juttatása nem kevesebb munkát és tudást igényel. Legutóbb a nagyajtai Várfesztiválon találkozhattak Huba termékeivel, fenyőrügy-, feketeribizli-, mentaszörpök és gyümölcslevek, valamint friss málna volt kapható a standjánál. A kapcsolattartás és információszerzés céljából Huba Facebook-oldalát érdemes követni.

Tókos Huba hálás mindazoknak, akik biztatták és segítették a présház megvalósításában, céljai elérésében. És nem felejti el biztatni a helyi fiatalokat, hogy ha van egy jó ötletük, legyenek bátrak, használják ki a pályázati lehetőségeket és vágjanak bele.

Balázs Tamás