Sepsiszentgyörgy területén szép számban akad ritka, természetvédelmi értékkel bíró gomba. A csoportos csiperke és a homoki szömörcsög után most ismerjünk meg még egy karcsú és büszke tartású gombát, mely beválhatna akár zászlóshajónak is.

Őzlábgalóca

(Saproamanita vittadinii)

Egységesen fehéres színezetű, elég nagy termetű gomba. Durván pikkelyes, száraz időben felrepedező kalapjának átmérője elérheti akár a 15–20 cm-t is. Lemezei szabadon állóak, szélesek, élük hullámos. A tönk aránylag hosszú, hengeres, bocskora nincs, alja rendszerint kihegyesedő, a fejlett hártyás gallér alatt övszerű pikkelyek díszítik. Fehér húsa a galócákra nem jellemzően kemény, szálas. Nem kukacosodik, fogásra kissé sárgul, íze és szaga nem jellegzetes, az idősebb példányoknál kissé kellemetlen.

Ahogy magyar neve mutatja, valamint a fenti leírásból is kitűnik, nem egy tipikus galóca. Van benne valami a Macrolepiota nemzetség (nagy termetű őzlábgombák) karcsúságából, büszke tartásából is. Sepsiszentgyörgyön nem ritka, amióta figyelem, minden évben legalább egyik városi termőhelyén megjelent. Sajnos, élőhelyei nagyon szem előtt vannak: óvodaudvar, játszótér, bevásárlóközpont közvetlen közelében, és elővigyázatosságból (habár nem mérgező!) vagy egyéb okokból termőtesteit rendszerint még zsenge korukban leszakítják, letapossák.

Ehető, azonban ritka, értékes gomba, ha megtalálnánk, hagyjuk a termőhelyén! Magyarországon védett faj (természetvédelmi értékét 5000 forintra becsülik), Romániában is szerepel a gombák vörös listáján, tehát veszélyeztett, de törvény még nem védi, mint ahogy egyetlen gombafajt sem. Székelyföldi előfordulásáról nem találtam korábbi közlést.

A legtöbb galócától eltérően nem mikorrhizás faj, hanem korhadékbontó, vagyis nincs szüksége fapartnerre. Rendszertani helye is sokáig vitatott volt (vagy még most is az?). Nemrég, 2016-ban helyezték át a Saproamanita génuszba.

Nagyra növő, látványos, viszonylag jól felismerhető faj, ezért igen alkalmas lenne „zászlóshajó” fajnak (flagship species), vagyis olyan gombának, amely a természetvédelemre irányítja a közvélemény és a média figyelmét.

Farkas János