Két mezőnyjátékos és egy edző képviseli Háromszéket a romániai futsalválogatott szeptemberi összetartásán, miután Kacsó Endre szövetségi kapitány behívót küldött a Sepsi-SIC csapatában játszó Kanyó Szilárdnak és az FK Székelyudvarhely játékosának, Miklós Tamásnak. Az Eb-selejtezőkre készülő alakulatban ott lesz még Mánya Szabolcs is a nemzeti együttes másodedzőjeként.

A következő másfél héten szünetelnek a teremlabdarúgó 1. Liga küzdelmei, ugyanis az Eb-selejtezőkre készülő romániai futsalválogatott két felkészülési mérkőzést játszik Málta vendégeként. A behívott játékosok tegnap gyűltek össze Mogoșoaián, és egy rövid hazai felkészülési időszak után a csapat elutazik a Földközi-tengeren található szigetországba, ahol szeptember 23-án és 24-én barátságos mérkőzéseket vív.

Mindhárom székelyföldi csapat küld játékosokat a két párharcra. Kacsó Endre az FK Székelyudvarhelytől nem kevesebb, mint hat játékost hívott meg, köztük a sepsiszentgyörgyi születésű Miklós Tamást. A Marosvásárhelyi VSK-t két játékos, a megyeszékhelyi Sepsi-SIC-et pedig egy játékos – a nemrég hazaigazoló Kanyó Szilárd – képviseli a válogatottban. Az együttes mellett ott lesz még Mánya Szabolcs is, a zöld-fehérek játékos-edzője, aki ezúttal a román nemzeti csapat másodedzőjeként segíti a szövetségi kapitány munkáját. Mellettük a West Dévától, a bajnoki címvédő Galaci Unitedtől, a Temesvári CFR-től és két külföldi klubtól is kerültek be játékosok az utazó keretbe.

A romániai teremlabdarúgó-válogatott kerete: * kapusok: Petrișor Toniță (FK Székelyudvarhely), Roberto Voin (West Déva) * mezőnyjátékosok: Kanyó Szilárd (Sepsi-SIC), Miklós Tamás, Bálint Andor, Sergiu Gavrilă, Hadnagy István, Vlad Dudău (mindannyian FK Székelyudvarhely), Darius Nastai, Daniel Araujo, Andrei Crăciun (mindhárman Galaci United), Toader Mihnea (Paris Futsal), Iszlai Richárd, Küsmödi Tamás (mindketten Marosvásárhelyi VSK), David George (Temesvári CFR), Răzvan Valentin Butnaru (Mandelieu SC).