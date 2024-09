Várhatóan e hónap végéig elindítja a közbeszerzési eljárást Sepsiszentgyörgy önkormányzata a volt Bodok Szálló épületének lebontására, ami a korábbi elképzeléseknek megfelelően télen történik. A felszabaduló területre tervezett kulturális központ ügyében is történt előrelépés, 15 javaslat érkezett a nemzetközi ötletpályázatra, ezeket el is bírálták, és a jövő hónapban kihirdetik a nyertest, nyerteseket.

Lapunk kérdésére Antal Árpád polgármester elmondta, hogy nem hirdették meg még az egykori Bodok Szálló épületének lebontására a közbeszerzést, de a tervek szerint ebben a hónapban kiírják a licitet, hogy novemberben kiválaszthassák a céget, mely elvégzi a munkálatot. Amint azt több rendben is megírtuk, a bontást azért halasztották télire, mert nyáron nagy az élet a főtéren, illetve több kérdést kellett megoldani a munkálattal kapcsolatban is, többek között a keletkező törmelék elszállítását, amit szigorú törvények szabályoznak. Ilyen kérdés, hogy mekkora teherautókat engednek be a központba és milyen útvonalakon, ami attól is függ, hogy hova vihetik a lebontott falakat. A város Csíkszereda felőli kijáratánál vannak szakcégek, amelyek fogadják az építkezési törmeléket, de a szépmezői ipari parkban is hasznosítani tudnák. Antal Árpád augusztusban úgy fogalmazott: akárhogy is lesz, az újonnan rendbe tett utcákra nem szeretné beengedni a nehézgépjárműveket.

Az egykori szállodaépület helyére és környékére tervezett kulturális központ kapcsán Antal Árpád elmondta, a nyílt nemzetközi ötletpályázatra, melyet a magyar kormány építési és közlekedési minisztériuma hirdetett meg, 15 pályázat érkezett, ezeket a múlt héten el is bírálták, az eredményhirdetésre október 11-én kerül sor. Az elöljáró azt is elmondta, hogy a pályázatok elbírálása anonim módon történt, így egy­előre nem tudni, hogy például volt-e erdélyi jelentkező, ez akkor derül ki, amikor az eredményt kihirdetik. Korábban már jeleztük, hogy a 16 tagú elbírálóbizottságnak erdélyi tagjai is voltak, Antal Árpád polgármester mellett Birtalan Csilla volt városi főépítész, Kató Béla református püspök, illetve Korodi Szabolcs és Bogos Ernő csíkszeredai építészek.

Amint arról beszámoltunk, a pályázati kiírásban is szerepelt, és Antal Árpád is elmondta egy előző tájékoztatóján, hogy többlépcsős pályázatról van szó. Ez azt jelenti, hogy miután a nyertes ötlettervet elfogadják, lesz egy második kiírás is a kivitelezési terv elkészítésére, ami legalább két évbe telik majd, hiszen nagyon komplex beruházásról van szó. Mint ismert, a majdani művészeti központ a Bod Péter Megyei Könyvtár, a Tamási Áron Színház, az M Studio, a Cimborák Bábszínház, az EMŰK, valamint a Székelyföldi Filharmónia székhelye lesz. A polgármester korábban úgy fogalmazott: amikor elkezdődik az építkezés, akkor már a projekt mintegy 70 százalékánál tartanak, ez mutatja azt, hogy minél normálisabb egy ország, annál több ideig tart az előkészítés és annál rövidebb ideig maga a megvalósítás.