Új évad a 60 Plusz Akadémián

Egyebek mellett a Páneurópai piknik, a növényvédelem és a természeti értékeink megóvása is témája lesz a jövő héten kezdődő, időseket célzó előadássorozat, a 60 Plusz Akadémia őszi kiadásának, amely újdonságokat is kínál az érdeklődőknek. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Sepsiszentgyörgyi Kara és a megyeszékhely önkormányzata által szervezett program az élethosszig tartó tanulás, a társas kapcsolatok kialakítása, a közösségi élmények jegyében valósul meg.

A nagy népszerűségnek örvendő tavaszi rendezvényhez hasonlóan a december elejéig zajló előadás-sorozat az idősebb korosztály folyamatos tanulásának lehetőségét teremti meg, elősegítve ezáltal a szellemi frissesség megőrzését, miközben érdekes információkat oszt meg az érdeklődőkkel. Az előadásokat ezúttal is a Székely Mikó Kollégium konferenciaterme fogadja be kéthetente, keddi napokon 17 órától. A részvétel ingyenes, de továbbra is regisztrációhoz kötött, jelentkezni szeptember 23-ig lehet a 0737 967 522-es telefonszámon munkanapokon 9 és 12 óra között. A szabad helyek függvényében a helyszínen, a legelső előadás előtt szintén fogadják az érdeklődőket.

A 60 Plusz Akadémia őszi kiadásának első előadásán, szeptember 24-én Balog Adalbert tudományos rektorhelyettes kalauzolja el hallgatóságát a levéltetvek világába. Október 8-án a Dr. Fogolyán Kristóf megyei kórház gyermeksebész főorvosa, Lőrincz Zsuzsanna tart előadást Ha unokánk van címmel. Október 22-én Nagy László, a Páneurópai Piknik ’89 Alapítvány Kuratóriumának tagja és titkára, a Piknik szervezője lesz az akadémia meghívott előadója, míg másnap, október 23-án filmvetítésre várják az érdeklődőket a Művész moziba: Nincs parancs címmel vetítik Szalay Péter Balázs Béla-díjas rendező valóságfilmjét a Vasfüggöny utolsó napjairól, majd pódiumbeszélgetés következik Nagy Lászlóval. November 5-én Szabó Károly Attila (Sapientia EMTE Sepsiszentgyörgyi Kara) előadása következik Járványok – a növényvédelem kezdete címmel, míg november 19-én természeti értékeink megóvása lesz a téma Vizauer Tibor Csaba (Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár) előadásában. A programsorozatot december 3-án Szenkovics Dezső egyetemi docens, dékán (Sapientia EMTE, Kolozsvári Kar) A magyar–indiai kulturális kapcsolatok évszázadai erdélyi kitekintéssel című előadása zárja.