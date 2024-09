A városközpontban 12 órától a Szabadság téren Bevezetés a sportba; 16.50-től Love to Dance táncbemutató a színpadon; 17 órától a Sportnapokat hivatalosan megnyitják: Révész Máriusz, a Magyar Miniszterelnökség Aktív Magyarországért felelős államtitkára, Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere és Nemes Áron, a Sportnapok főszervezője; 17.20-tól olimpiai tiszteletfutás: a résztvevők a Szabadság téren és az Erzsébet parkban kialakított pályán szaladnak egy kört Incze Kriszta, Cătălina Axente és Molnár Ede olimpikonok tiszteletére; 17.30-tól olimpiai színek stafétája az Erzsébet parkban – nevezés a helyszínen egy órával a kezdés előtt; 18.30-tól Sepsi SIC-csapatbemutató a színpadon; 19 órától Night Ride – Bikewalk by night, indulás a #SEPSI-től.

Sportpályákon, sportter­mekben: 10 órától A legsportosabb osztály – a Bevezetés a sportba című programban részt vevő harmadik osztályosok vetélkedője a Székely Mikó Kollégiumban; 12 órától U16-os fiú kosárlabda – Háromszék Kupa a Berde Áron Szakközépiskola sporttermében; U14-es fiú kosárlabdatorna a Mikes Kelemen Líceum Bogdán Antal Sporttermében; 14 órától Kézilabda Kupa – ifjúsági IV. lány korosztály a Szabó Kati Sportcsarnokban; 16 órától U12-es fiú kosárlabdatorna a Mikes Kelemen Líceum Bogdán Antal Sporttermében; 14. Pedagógus Labdarúgókupa – a minifoci szabályai szerint, lányok, hölgyek is részt vesznek a játékban, a Vadász utcai

sportcsarnokban.

A szombati és vasárnapi program lapunk 10. oldalán található.

ÚTLEZÁRÁS. Ma 17 órától szeptember 22-én, vasárnap 20 óráig útlezárásra kerül sor a Szabadság téren, valamint a Gróf Mikó Imre utcában a Szabadság tér és a Gödri Ferenc utca közötti szakaszon.

CseRnátoni BuRRogtató

Szeptember 21-én, szombaton rendezik meg a Haszmann Pál Múzeumban a CseRnátoni BuRRogtatót. 12 órakor gyülekező, motorindítás, 13 órától veterán traktorok felvonulása Csernáton központjában. Színpadi programok: 13.30-tól a traktorok visszaérkezése, bemutatása; 14 órától a Felső-háromszéki Ifjúsági Fúvószenekar koncertje; 14.50-től cséplésbemutató és a múzeum működő motorjainak beindítása, bemutatása; 15 órától fellép a kézdiszentléleki Perkő Néptáncegyüttes; 16 órától a Cover’n cover együttes koncertje Kátai Judittal és Orbán Ferenccel; 17 órától tombolasorsolás. Állandó programok: kenyérsütés; Boros László makettkiállítása; kézműves-foglalkozások a békéscsabai Díszítőművész Szakkör és Hegyeli Hunor vezetésével; népi gyermekjátékok.

Zene

KÓRUSMISSZIÓ. A Kónya Ádám Művelődési Ház égisze alatt működő Sepsiszentgyörgyi Magyar Férfidalárda Kórusmisszió kulturális programjával hangversenyt ad szeptember 22-én, vasárnap Kézdivásárhelyen a központi református templomban a 11 órakor kezdődő zenés istentiszteleten.

Candleligh Castle. A miklósvári Kálnoky-kastély gyertyafénnyel megvilágított pincéjében folytatódik a Candleligh Castle (Kastély gyertyafényben) rendezvénysorozat. Szeptember 22-én, vasárnap 17 és 20 órai kezdettel várják az érdeklődőket a pezsgővel és vacsorával egybekötött koncertekre, ahol ezúttal Hans Zimmer ismert filmzenéi csendülnek fel. A koncertek előtt 30 perccel múzeumlátogatási lehetőség is lesz.

Hitvilág

ÖNSEGÍTŐ CSOPORT. Szombaton 10.30-tól 12 óráig Kurta Fruzsina pszichológus a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház melléképületében az Elengedéseink önleltáros nyitott csoportba várja az érdeklődőket, ahol a különböző életszakaszokban megélt veszteségek, valamint a napi tudatos elengedés és beengedés témáit feszegeti.

MÁRIA-ÁHÍTAT. Kovásznán szombaton 17 órától kezdődik a szentségimádás, a 18 órától tartott szentmise szónoka Kajtár Zsolt László székelyudvarhelyi segédlelkész. A szentmisén teljes búcsú nyerhető. Rózsafüzér-imádsággal és gyertyás körmenettel folytatódik a Mária-áhítat, amelyen a zenei szolgálatot a Kikapcs-olsz zenekar végzi. A szentmisét élőben közvetíti a Mária Rádió.

JUBILEUMI ÜNNEPSÉG ÁRKOSON. Az Assisi Szent Ferenc Betegápoló Nővérei közösség kolostorkápolnájának búcsúján, szeptember 22-én 12 órától szentmisét tartanak, melyet Kovács Gergely gyulafehérvári érsek mutat be. A kápolna titulusa Assisi Szent Ferenc stigmatizációja. A búcsú az idei évben kiemelt jelentőséggel bír, 800 éves jubileuma van annak, hogy Szent Ferenc az Alverna hegyén megkapta Jézus sebhelyeit. A ferences lelkiségben való elmélyülésre kínál lehetőséget a kolostorkertben erre az alkalomra felállított Szent Ferenc útja imasétány, amelyen elmélyült imádkozással megközelítőleg egy óra alatt lehet áthaladni.

Aktív Székelyföld Konferencia

Sepsiszentgyörgyön a Sepsi Arénában szeptember 21-én, szombaton fiatalokat és időseket, sportkedvelőket és az egészséges életmód felé kacsingató érdeklődőket, a közösségért tenni vágyókat várnak az Aktív Székelyföld Konferenciára.

Bővebb részletek és jegyek az aktivszekelyfold.ro honlapon.

Könyvbemutató

Zabolán a Csángó Néprajzi Múzeumban ma 18 órától bemutatják Salamon Ferenc Mit neked, utókor, emlékül átadok című értékőrző könyvét. Házigazda: Demes Judit.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi mozi mai műsorán: 16.15-től Gru 4. (románul beszélő), 16.30-tól Da Vinci, a feltaláló (magyarul beszélő), 18 órától Mint a lányok (román vígjáték), 18.30-tól Kálmán-nap (magyar filmdráma), 20.30-tól Szádra ne vedd (román feliratos); szombaton: 11 órától Egy cica 10 élete (magyarul beszélő), 11 órától Da Vinci, a feltaláló (románul beszélő), 15.45-től Deadpool & Rozsomák (magyarul beszélő), 16 órától Barátom, a pingvin (románul beszélő), 17.45-től Velünk véget ér (magyarul beszélő), 20.15-től A kegyelem fajtái (román feliratos), 20.45-től Ne oldozz el! (román feliratos); vasárnap: 11 órától Da Vinci, a feltaláló (magyarul beszélő) és 16.15-től románul beszélő, 11.15-től Sirocco és a Szelek Királysága (románul beszélő), 16 órától Gru 4. (magyarul beszélő), 18 órától Átkelés (román feliratos), 20 órától Szádra ne vedd (magyarul beszélő).

EVA FILMMAKERS FESZTIVÁL. Sepsiszentgyörgyön a Művész moziban ma 20 órától A titkok szaunája című, francia–izlandi–észt koprodukcióban készült dokumentumfilmet vetítik, mely a 2023-as Sundance Filmfesztiválon debütált, ahol elnyerte a legjobb rendezés díját a világmozi kategóriában (magyar feliratos); szombaton 18 órától Mért hívnak Nórának, ha felettem az ég tiszta – magyar feliratos román dokumentumfilm, a filmvetítés után közönségtalálkozó Carla Maria Teaha rendezővel; vasárnap 17 órától Anyáim története – magyar dokumentumfilm, a filmvetítés után zoomos közönségtalálkozó Dér Asia rendezővel; 19 órától Nem halok meg – magyar dokumentumfilm, a filmvetítés után zoomos közönségtalálkozó Dér Asia rendezővel.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. vidéki lomtalanítási akciója során régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékot, ruhaneműt szállítanak el ma Maksán és Sepsibesenyőn, hétfőn Dálnokban. Honlap: tega.ro.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20 és 6 óra között a Mihai Viteazul téri Hygea gyógyszertár (telefon: 0267 351 057) teljesít éjszakai szolgálatot. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089), hétfőtől az Állomás utcai HelpNet (0267 360 520); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária gyógyszertár (0729 935 431) a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556); szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465).