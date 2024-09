Antal Árpád elmondta, hogy az aláírásgyűjtés párhuzamosan zajlik, azaz az RMDSZ képviselő- és szenátorjelöltjeit tartalmazó listára, illetve a Kelemen Hunor államelnök-jelöltségét támogatóra. Az időjárás nem túl kedvező, ám azzal a kéréssel fordulnak a sepsiszentgyörgyi, a háromszéki polgárokhoz, hogy lehetőleg minél többen keressék fel a város különböző részein felállított standokat, és kézjegyükkel támogassák a szövetség jelöltjeit. Az aláírások gyűjtése szeptember 25-én, szerdán zárul. Lapunk kérdésére a polgármester elmondta, hogy a megyeszékhelyen nyolcezer támogató aláírást szeretnének összegyűjteni.

Antal Árpád továbbá rámutatott: a két soron következő választáson a győzelem nem az, hogy a szavazatok legkevesebb 51 százalékát be tudják gyűjteni. Az államfőválasztás esetében a győzelmet az jelenti, hogy el tudják juttatni a kettős üzenetet mind az erdélyi magyarokhoz, mind a többségi román választópolgárokhoz, miszerint a magyar közösség nélkül nem lehet tervezni ebben az országban, másrészt a közösségnek és a képviselőinek van elképzelése arról, hogy kéne működjön Románia, milyen kéne legyen az állam és polgára közötti viszony.

Antal Árpád annak a meggyőződésének adott hangot, hogy jelöltjük olyasmiket is ki fog mondani a kampány során, amit mások nem, de ehhez először arra van szükség, hogy rajthoz tudjon állni, azaz kellenek a támogató aláírások. A parlamenti választásokon akkor mondható el, hogy nyertek, ha a parlamenti frakció a jelenleginél nagyobb lesz. Erre van lehetőség, ha ugyanannyian vesznek részt a novemberi, illetve decemberi voksolásokon, mint tették a június 9-i önkormányzati, illetve európai parlamenti választásokon. Ha ez megvalósul, akkor mind a képviselőházi, mind a szenátusi frakciók nagyobbak, népesebbek lehetnek.

Antal Árpád arra is kitért: nem titok, hogy az RMDSZ kormányra készül. Az elöljáró szerint annyi reform valósult meg eddig is ebben az országban, ahányat a szövetség átgyúrt a koalíciós partnereken, és ez az elkövetkező években is így lesz. Önkormányzati vezetőként számára ez nagyon fontos, hiszen valahányszor az RMDSZ kormányon van, a szövetség által vezetett önkormányzatoknak mindig több központi forrás jut, sikerül különböző hatásköröket az államtól a helyi közigazgatási intézmények szintjére lehozni. Újságírói kérdésre a polgármester példaként azt említette, hogy a bölcsődék finanszírozásának megosztását az önkormányzatok és az állam között is az RMDSZ járta ki, illetve kormányon voltak, amikor elérték, hogy ez működjön is; továbbá Cseke Attila minisztersége idején indult a bölcsődeépítési program. Ezeknek köszönhetően a szerényebb anyagi eszközökkel rendelkező önkormányzatoknak is lehetőségük van belevágni bölcsődék létrehozásába.

A választásokhoz kötődően Antal Árpád elmondta, hogy június 9-én valamelyest átrajzolták a sepsiszentgyörgyi választókörzetek térképét a lakossági igényeknek megfelelően, ezeken a soron következő két választás előtt ismét korrigálnak. A változásokról az önkormányzat honlapján értesítik a polgárokat, akiket arra kérnek, hogy amennyiben további észrevételeik vannak, azokat szeptember 27-ig jelezzék a hivatalnak.