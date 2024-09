MESELÁNG KÖZÖSSÉGI MESEMONDÁS. Hozz magaddal te is egy mesét, egy történetet! Meséld el magad vagy csak hallgass meg néhány jó sztorit jó társaságban szeptember 24-én 20 órától Sepsiszentgyörgyön a Park Hotel kertjében, 25-én 20.30–22 óráig Kézdivásárhelyen a Lecsóházban. A mesélnivaló mellé hozd el a családodat, baráti társaságodat, hogy együtt lehessünk a történeteinkben – hívják az érdeklődőket a szervezők. A részvétel ingyenes.

BOLDIZSÁR ILDIKÓ író, mesekutató, szerkesztő Dolog elől futsz vagy keresel valamit? – Mesék a felnőtté válásról címmel tart előadást Sepsiszentgyörgyön szeptember 24-én, kedden 18 órakor a Bod Péter Megyei Könyvtárban. Jegyeket elővételben Péter Ilyés Kingától (0742 819 526) és Karácsony Melindától (0741 456 082) lehet vásárolni. i Segítő kapcsolatok a mesékben. Hogyan segítsek én terajtad? címmel tart előadást Boldizsár Ildikó szeptember 25-én, szerdán 19 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központ dísztermében a Tudástár rendezvények részeként. Az eseményre regisztrálni kell a Vigadó Művelődési Központ közönségszolgálati irodájában 10–16 óráig vagy telefonon (0730 600 279).

ZALKA CSENGE VIRÁG nemzetközi mesemondó előadásának témái: Mesékkel a földgömb körül – egy ország, egy mese; Csíkszentdomokos mesevilága; Ismeretlen mitológia – kevéssé ismert, ám annál izgalmasabb görög-római mítoszok, eredeti ókori forrásokból, V–XII. osztályosoknak ajánlott!; Garabonciásiskola – válogatás a legérdekesebb magyar garabonciásmondákból, sárkánylegendákból, és varázsmesékből; Állatmesék a világ körül – Válogatás a világ mesekincséből különleges, érdekes, ritka vagy akár veszélyeztetett állatok történetei közül. Mese „házhoz szállítás”, iskolába rendelés a 0746 800 046-os telefonszámon lehetséges október 1-re és 2-ra.

KLITSIE-SZABAD BOGLÁRKA, a Népművészet ifjú mestere, Prima Junior díjas néprajzkutató és mesemondó élőszavas mesemondását ovikban, iskolákban vagy máshol szeptember 24-én és 25-én 8–13 óráig lehet igényelni 0–4. és V–XII. osztályosoknak. Telefon: 0746 800 046.

DEMETER ÉVA mesepedagógus Eric Carle gyerekkönyve nyomán készült interaktív bábjátéka, A telhetetlen hernyócska Sepsiszentgyörgyön és a környező falvakban óvodás csoportok, előkészítős és első osztályosok számára ajánlott, előadásonként legtöbb 25 gyereknek. Szabad időpontok vannak még: szeptember 24-én, október 1-jén és 2-án. Telefon: 0740 168 511.

SZABÓ ENIKŐ meseterapeuta mesés foglalkozásokat tart (magyar, román, angol nyelven) gyerekeknek: 45–50 perces alkotó-fejlesztő meseterápiás foglalkozások osztályoknak; A bátrak nemzetsége – szorongásoldás, reziliencia és erőforrásaink felkutatása, megelőzés a zaklatás témájában nagycsoportos ovisoknak, 0–XII. osztályosoknak; Tökfilkó, avagy szörnyek-e a szörnyek? – zaklatásmegelőzés 0–12 osztályosoknak; „A szívemből énekelek” – interaktív, alkotó-fejlesztő mesélés a megküzdés és reziliencia témájában 0–XII. osztályosoknak; Ró­zsát nevető királykisasszony – cyber bullying és nem csak!; A vasfejű farkas – addiktológiai prevenciós meseműhely VI–XII. osztályosoknak. Telefon: 0746 800 046.

BEDŐHÁZI BEÁTA mesemondó meséi: 1. Gyere be, gyere be, hallgass mesét idebe’ – megtudjuk milyen nagy szerepe volt régen annak, hogy egymást hallgatva megerősödjenek, felviduljanak az emberek – ovisoknak, I–IV., V–VIII. osztályoknak; 2. Forrás. Hogyan használjuk jól a napjainkat, az éveinket, jó-e az, ha másra vágyunk, mennyire szabad másra vágyni, mint amink van? – VII–XII. osztályoknak. 3. Mit teszünk szívből, szívesen? Azt keressük, mi az, amit a legjobban tudunk, mi az, amit szívből teszünk, hogy ismerjük fel miben vagyunk a legjobbak – I–IV./V–VIII. osztályoknak. Telefon: 0746 800 046.

CSAVAR-MÁTIS KATALIN meseterapeuta Hol volt, hol nem volt mesés csoportfoglalkozásai gyerekeknek: 1. mesecsoport nagyóvodás/kisiskolás gyerekeknek – önkifejezést, önbizalmat fejlesztő csoportos foglalkozás; 2. meseterápiás önismereti, énképfejlesztő foglalkozás felsősöknek. Telefon: 0746 800 046.

Kiállítás

EMŰK. A Szabó András- (sz. 1980) és az Incze János Dés- (1909–1999) tárlat végéhez közeledve a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központ két rendezvénnyel várja a művészetkedvelő közönséget. 24-én, kedden 17 órától a Szabó András-kiállítás Ez penge! című záróeseményének keretében az érdeklődők találkozhatnak, beszélgethetnek a művésszel és kipróbálhatják az általa közel húsz éve kifejlesztett, egyedi karcolásos technikát, amelyet képei elkészítéséhez használ. * Szeptember 26-án, csütörtökön 17 órától az Incze János Dés-kiállítás záróeseményére kerül sor, amelynek célja, hogy körvonalazza a festőművész személyiségét, jobban körüljárja, felnőttek és gyerekek számára egyaránt láttassa az életmű legfontosabb vonatkozásait. A rendezvényen Fekete Zsolt színművész (FöldSzint Nyitott Műhely) olvas fel a képzőművész könyv formájában is kiadott önéletrajzi jellegű írásából, majd 17.30-kor kezdetét veszi a Jakab Zsuzsa pedagógus vezette Varázsműhely #8, azaz egy játékos, mesés, 5–10 éves gyerekeknek szánt múzeumpedagógiai foglalkozás. A felnőtteknek levetítik a Fischer István rendezte, Incze János Désről készült művészi portréfilmet, amelyhez kapcsolódóan a művészről, a portréfilmről és annak készítőjéről Miklós Szilárd képzőművész, az Erdélyi Művészeti Központban megrendezett tárlat egyik kurátora tart kiselőadást.

Tortoma Önképzőkör

Szeptember 24-én, kedden 19 órától a Baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében az évadnyitó találkozón Erdővidék madárszemmel címmel közönségtalálkozóra és könyvbemutatóra kerül sor. Meghívottak: Deák András, Szőcs Szilárd és Demeter László, a kötet szerzői, szerkesztői. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Fotós műhelymunka

Szeptember 24-én, kedden 16 órától Toró Attila sepsiszentgyörgyi vizuális művész, fotográfus fotós műhelymunkát tart Kovásznán a Kádár László Képtárban. A fotózás iránt érdeklődő fiatalok és felnőttek jelentkezését várják a 0770 420 087-es telefonszámon. Az ingyenes foglalkozás időtartama 2–2,5 óra, lehetőség szerint a résztvevők vigyenek magukkal digitális fényképezőgépet.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi mozi mai műsora: 17 órától Hallgatás és vétkezés között – román dokumentumfilm Ana Blandianáról, 19 órától The Joys and Sorrow of Young Yuguo (román dokumentumfilm); kedden: 17 órától Vermes Dorka rövidfilmjei, 18 órától Vincentnek meg kell halnia, 20.30-tól Ne oldozz el!

EVA FILMMAKERS FESZTIVÁL. A Művész moziban ma 19.30-tól Irina Margareta Nistor előadása a nők által rendezett román dokumentumfilmekről; kedden 18.30-tól Árni – magyar filmdráma, a filmvetítés után közönségtalálkozó: Vermes Dorka rendezővel Vincze Teréz filmesztéta beszélget, 20.30-tól Városbújócska – magyar zenés játékfilm, a filmvetítés után beszélgetés Vincze Teréz filmesztéta vezetésével.

Európai autómentes nap

A Zöld Nap Egyesület és a kézdivásárhelyi Sportiroda ma újra kerékpáros felvonulást szervez a környezetbarát és fenntartható városi közlekedés népszerűsítése céljával a céhes városban az Európai Mobilitási Hét alkalmával. A Critical Mass kerékpáros demonstráció ma 17.30-kor kezdődik a Kicsid Gábor Sportcsarnok előtti téren.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20 és 6 óra között a Mihai Viteazul téri Hygea gyógyszertár (telefon: 0267 351 057) teljesít éjszakai szolgálatot. Kézdivásárhelyen ma az Állomás utcai HelpNet (0267 360 520) patika a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465).

Röviden

VÍZELZÁRÁS. Sepsiszentgyörgyön ma 8–18 óráig elzárják az ivóvizet a következő helyeken: az 1918. december 1. út 1-es tömbház I, J, K lépcsőházaiban, a 18-as tömbház D, E, F, G, H, I, J lépcsőházaiban; a Sport utca 18-as tömbház A, B, C lépcsőházaiban; a Sport utcában a Tavirózsa és az 1918. december 1. út közti szakaszon; a Grigore Bălan tábornok út 18-as tömbház K, L lépcsőházaiban, valamint az itt található kereskedelmi egységekben; a Málik József utcában; a T3 Kiadó és Nyomda épületében. Újrainduláskor előfordulhat, hogy rövid ideig zavaros lesz a víz a lerakódások miatt.

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉG BEMUTATÁSA. Az Agrokézdiszék Mezőgazdászok Egyesülete Kézdivásárhelyen a 44-es udvar 1. szám alatti Erzsébet Teremben ma 16 órától bemutatják a 65 000 eurós vissza nem térítendő támogatási lehetőségeket. A rendezvény ingyenes.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. vidéki lomtalanítási akciója során régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékot, ruhaneműt szállítanak el ma Dálnokban, kedden Nagyborosnyón és Kisborosnyón, szerdán Cófalván, Várhegyen, Lécfalván és Feldobolyban, csütörtökön Nagypatakon, pénteken Papolcon. Honlap: tega.ro.