Az OVF tájékoztatása szerint Nagybajcsnál a tetőzés óta már két és fél métert apadt a Duna, ez pedig a folyó alsóbb szakaszain is érezhető. Győrnél – a Mosoni-Duna és a Duna szintjének kiegyenlítődését követően – szombaton a vízügyi szakemberek meg tudták nyitni a Mosoni-Duna árvízkapuként funkcionáló torkolati műtárgyát, mely a győri tetőzéskor 130–140 centiméterrel mentesítette a várost.

A Lajtán is folyamatos az apadás, az állami töltéseken helyenként megkezdődhetett az ideiglenes magasítások elbontása, a káros jelenségek feltérképezése, összesítése, a kezelésükre épített ideiglenes védművek vizsgálata és bontása, valamint a későbbi rekonstrukciós munkák előkészítése.

Mint írták, a Duna teljes Budapest fölötti szakaszán is folyamatos az intenzív apadás, azonban a fokozott figyelőszolgálatot továbbra is a nap huszonnégy órájában fenntartják a vízügy szakemberei. A káros jelenségek, buzgárok, szivárgások figyelése és a szükséges beavatkozások mellett lassan az önkormányzati védvonalakon is megkezdődhetnek a magassági hiányok miatt kiépült ideiglenes védművek felmérései.

Az árvízzel érintett területeken, ha a második fok alá csökkent az árvízvédelmi készültség, a helyreállítási munkálatok is elindulhatnak. Ezen munkák jelenleg a víz által nem érintett, magassági hiányok miatt épült ideiglenes védművek elbontásával kezdődhetnek meg és ezután következhet a felhasznált anyagok vizsgálata, elszállítása, majd kezelése.

A Duna Budapest alatti szakaszán vasárnap az árhullám tetőzése elérte Paks térségét, Baján pedig hétfőn lehet számítani a tetőzésre, harmadfokú árvízvédelmi készültség mellett. Ezeken a területeken a vízügyi szakemberek megerősített figyelőszolgálatot látnak el.

Javulás keddtől

Már kedden elhagyhatja a legmagasabb vízszint Magyarországot, de a fegyelem és a figyelem nem lazulhat – mondta Orbán Viktor miniszterelnök tegnap reggel az árvízvédelmi operatív törzs ülése után tartott sajtótájékoztatón Budapesten.

A miniszterelnök elmondta, a harmadfokú védekezés hosszúságát most még nem lehetett csökkenteni, hétfőre várják azt, hogy számos terület kiesik a harmadfokú minősítésű védekezésből. Jó hírnek nevezte, hogy jó esély van arra, hogy a legmagasabb vízállás – szemben a számításokkal – nem csütörtökön, hanem kedden déli irányba elhagyja Magyarországot. Ugyancsak jó hírnek nevezte, hogy továbbra sem várható olyan mértékű csapadék, amely az árhullám levonulását érdemben befolyásolná. Úgy összegzett: a várakozásoknak megfelelően sikeres a védekezés.

Egy szorosabb regionális árvízi együttműködésről Orbán Viktor azt közölte, „amíg a V4 működött, addig ez rendben volt”. Érdemes egy ilyen együttműködést kialakítani – értékelt, hozzátéve, nekünk van olyan tudásunk, amit szívesen adunk át, és érdemes is tőlünk átvenni. Megemlítette, Magyarországnak „történelmileg is jól kiépült árvízvédelmi rendszere van, illetve egy olyan szakembergárdánk, amely nemcsak a vízzel, hanem bármilyen nemzetközi összehasonlításban is állja a versenyt”. Szívesen működünk együtt, de a baj olyan dolog, ahol az ember elsősorban magára számíthat; nekünk egyedül kell helytállnunk, ha baj van – fogalmazott.