Elekes Gyula tűzzománcai a Vigadóban

A rendezvény házigazdája, Deszke Kriszta, a Profi Rádió szerkesztője köszöntötte a megjelenteket, majd elmondta, hogy a Székelyudvarhelyen született és jelenleg is ott élő Elekes Gyula 1980 óta ismerkedik a tűzzománccal. Ez a tanulási folyamat a mai napig tart, amikor már ő maga is oktatja a sok­arcú technikát itthon és külföldön egyaránt. A tűzzománcművész munkái magán- és közgyűjteményeket gazdagítanak szerte a nagyvilágban, Európán túl az Amerikai Egyesült Államokban, sőt Japánban is.

A továbbiakban Bartalis Izabella, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont vezetője köszöntötte a művészetkedvelőket, a kiállítást Lőrincz Ildikó művészettörténész, a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum muzeológusa nyitotta meg. „A kiállított zománcművek 44 év technikai és kifejezésmódban szerzett páratlan tudást és tapasztalatot tükröznek. A különféle zománctechnikák (festett zománc, rekeszzománc, sodronyzománc) gyakran egyszerre történő alkalmazása társul a szabadon maradt vörösréz aranyozásával vagy polírozásával, csiszolásával, a fa és a réz folyamatos ötvözésével, a rézszövetekkel való kísérletezéssel, a felület rajzossá alakításával, illetve egyes alkotásokon fémek és drágakövek applikációjával. E munkák szemlélésekor a technika biztos tudása mellett első látásra megállapítható a jó komponáló képesség, illetve az a fegyelem, amivel előre tervezve, a porított üvegből nyert változatos színű és minőségű zománciszapokat és zománcporokat a különböző festőzománc eljárásokkal a réz felületén többszöri égetéssel, gazdagon fénylő táblaképekké vagy domborművekké formálja” – mondotta a művészettörténész.

A megnyitót Gáspár István, a Molnár Józsiás Általános Iskola VIII. osztályos tanulójának zongorajátéka színesítette, aki Carl Czerny-, Bartók Béla- és Frédéric Chopin-darabokat adott elő.