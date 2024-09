BOLDIZSÁR ILDIKÓ író, mesekutató, szerkesztő Dolog elől futsz vagy keresel valamit? – Mesék a felnőtté válásról címmel tart előadást Sepsiszentgyörgyön ma 18 órakor a Bod Péter Megyei Könyvtárban. Jegyeket elővételben Péter-Ilyés Kingától (0742 819 526) és Karácsony Melindától (0741 456 082) lehet vásárolni. * Segítő kapcsolatok a mesékben. Hogyan segítsek én terajtad? címmel tart előadást Boldizsár Ildikó szeptember 25-én, szerdán 19 órától Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Központ dísztermében a Tudástár rendezvények részeként. Az eseményre regisztrálni kell a Vigadó Művelődési Központ közönségszolgálati irodájában 10–16 óráig vagy telefonon: 0730 600 279.

MESELÁNG KÖZÖSSÉGI MESEMONDÁS. Hozz magaddal te is egy mesét, egy történetet! Meséld el magad vagy csak hallgass meg néhány jó sztorit jó társaságban ma 20 órától Sepsiszentgyörgyön a Park Hotel kertjében,

25-én 20.30–22 óráig Kézdivásárhelyen a Lecsóházban. A mesélnivaló mellé hozd el a családodat, baráti társaságodat, hogy együtt lehessünk a történeteinkben – hívják az érdeklődőket a szervezők. A részvétel ingyenes.

Könyvbemutató

SEPSISZENTGYÖRGY. A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet és a Székely Nemzeti Múzeum szervezésében a Transzilvanizmus. Eszmék, korok, változatok című kötet bemutatójára, majd kerekasztal-beszélgetésre kerül sor szeptember 27-én, pénteken 18 órától a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla-termében. Az eseményen jelen lesz a könyv ötletgazdája, szerkesztője, Boka László irodalomtörténész, a budapesti Irodalomtudományi Intézet tudományos főmunkatársa, valamint Dávid Gyula irodalomtörténész, műfordító, szerkesztő. A megjelenteket Vargha Mihály, a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója köszönti. A beszélgetést Szebeni Zsuzsanna, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője moderálja.

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház e heti előadásai: 25-én, szerdán 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Six out of Seven, koreográfus: Eoin Mac Donncha; szeptember 27-én, pénteken 21 órától a főtéren Fire Flow – tűzzsonglőrshow, rendező-koreográfus: Andrei Oțetaru.

Zene

ORGONAKONCERT. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-templomban szeptember 25-én a 18 órakor kezdődő szentmisén, illetve azt követően Vadász Attila orgonaművész orgonajátékát hallhatják.

Kiállítás

EMŰK. A Szabó András- (sz. 1980) és az Incze János Dés- (1909–1999) tárlat végéhez közeledve a sepsiszentgyörgyi Erdélyi Művészeti Központ két rendezvénnyel várja a művészetkedvelő közönséget. Ma 17 órától a Szabó András-kiállítás Ez penge! című záróeseményének keretében az érdeklődők találkozhatnak, beszélgethetnek a művésszel és kipróbálhatják az általa közel húsz éve kifejlesztett, egyedi karcolásos technikát, amelyet képei elkészítéséhez használ.

Fotós műhelymunka

Toró Attila sepsiszentgyörgyi vizuális művész, fotográfus fotós műhelymunkát tart ma 16 órától Kovásznán a Kádár László Képtárban. Érdeklődni a 0770 420 087-es telefonon lehet. Az ingyenes foglalkozásra lehetőség szerint a résztvevők vigyenek magukkal digitális fényképezőgépet.

Tortoma Önképzőkör

A Baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében ma 19 órától az évadnyitó találkozón Erdővidék madárszemmel címmel közönségtalálkozóra és könyvbemutatóra kerül sor. Meghívottak: Deák András, Szőcs Szilárd és Demeter László, a kötet szerzői, szerkesztői. A kötet a helyszínen megvásárolható, a szerzők dedikálnak. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Hitvilág

SZENT GELLÉRT-BÚCSÚ. A sepsiszentgyörgyi Szent Gellért-templom búcsúja ma 18 órától kezdődik.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermében.

ÉLET A LÉLEKBEN. Sepsiszentgyörgyön a Szent József-plébánián ma 18.45-től 21 óráig, a Krisztus Király-plébánián szerdán 19-től 21 óráig tartják az Élet a Lélekben plébániai imacsoportok találkozóját, melyet élőben közvetítenek az

eletalalekben.ro honlap Élő adás menüpontjában; ugyanott a hangfelvétel vissza is hallgatható.

Megemlékezés Szárazajtán

Szárazajta története vérrel és könnyel írott eseményének 80. évfordulója alkalmából szeptember 26-án, csütörtökön megemlékezést tartanak. A program: 11 órától istentisztelet a szárazajtai református templomban; a Brassói Vándorszínház és Ultima Sacra Társulat Hazám felől, hazám felé című előadása (részlet); a szárazajtai ifjúság műsora; 12 órakor levonulás az emlékműhöz a nagybaconi fúvószenekar kíséretében – beszédet mond Bartha Imre, a Történelmi Vitézi Rend bardóc-miklósvárszékszéki székkapitánya, Pap Attila lelkipásztor (Sepsiszentgyörgy) felolvassa a neveket; koszorúzás; 12.30-tól szeretetvendégség az imaház udvarán; 13 órától az Eléggé kihalt történet című film vetítése Gulyás Gyula Kossuth- és Balázs Béla-díjas magyar filmrendező, érdemes művész (Budapest) és Benkő Levente történész, író, szerkesztő (Magyarvista) közreműködésével az imateremben; 15 órától hozzászólás, beszélgetés; 15.30-tól terített asztal a résztvevők számára.

Az Okulusz könyvklub második évada

Szeptember 27-én, pénteken 18 órától elindul Sepsiszentgyörgyön a Csíki utca 21. szám alatt az Okulusz könyvklub második évada. Az első könyv, Ia Genberg Részletek című regénye azzal a felütéssel kezdődik, hogy egy éppen betegeskedő nő fellapoz egy régi szerelmétől kapott könyvet, majd emlékezni kezd azokra a barátokra, szerelmekre, fontos emberekre, akik meghatározták a fiatalkorát. A könyvben megjelenik többek között az azonos neműek között létrejött szerelem, a bipoláris személyiség kezelése a múlt században és a függőség.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi mozi mai műsora: 17 órától Vermes Dorka rövidfilmjei, 18 órától Vincentnek meg kell halnia (román feliratos), 20.30-tól Ne oldozz el! (román feliratos); szerdán: 16.30-tól Agymanók 2. (magyarul beszélő) és Sirocco és a Szelek Királysága (románul beszélő), 18.30-tól Kálmán-nap (magyar filmdráma), 20 órától Szádra ne vedd (magyarul beszélő).

EVA FILMMAKERS FESZTIVÁL. A Művész moziban ma 18.30-tól Árni – magyar filmdráma, a filmvetítés után közönségtalálkozó: Vermes Dorka rendezővel Vincze Teréz filmesztéta beszélget, 20.30-tól Városbújócska – magyar zenés játékfilm, a filmvetítés után beszélgetés Vincze Teréz filmesztéta vezetésével; szerdán 18 órától Granny’s Gotta Gun – román dokumentumfilm, a filmvetítés után közönségtalálkozó Ada Dumitru rendezővel, 20.30-tól Városbújócska – magyar zenés játékfilm. * Kovásznán a Művelődési Házban szerdán 19 órától bemutatják az Árni című magyar filmdrámát, a filmvetítés után közönségtalálkozó Vermes Dorka rendezővel, akivel Lázár-Prezsmer Endre művelődésszervező beszélget. A filmet 16 éven felülieknek ajánlják. A filmvetítésen a részvétel ingyenes.

Röviden

VÍZELZÁRÁS. Javítási munkálatok miatt ma 8–15 óráig Sepsiszentgyörgyön az Arany János utcában szünetel a szolgáltatás.

SZORGOS KEZEK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-

plébánia könyv­tárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás, gyöngyfűzés) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

FELKÉSZÍTŐ. Az Amőba Alapítvány érettségire felkészítőt szervez matematikából XII. osztályos tanulóknak. Az első megbeszélés időpontja: szeptember 26-án 17 órakor Sepsiszentgyörgyön a Templom utcai székhelyen. Jelentkezés, iratkozás naponta a titkárságon 9–15 óráig. Telefon: 0744 616 449 vagy 0744 167 500.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. vidéki lomtalanítási akciója során régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékot, ruhaneműt szállítanak el ma Nagyborosnyón és Kisborosnyón, szerdán Cófalván, Várhegyen, Lécfalván és Feldobolyban. Honlap: tega.ro.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20 és 6 óra között a Mihai Viteazul téri Hygea gyógyszertár (telefon: 0267 351 057) teljesít éjszakai szolgálatot. Kézdivásárhelyen ma az Állomás utcai HelpNet (0267 360 520) patika a szolgálatos.