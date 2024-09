Nőtt a rászorulók száma Baróton

A Magyar Unitárius Egyház Gondviselés Segélyszervezetének erdővidéki fiókja az elmúlt időszakban több segélyakciót is lebonyolított. A szervezet munkatársa, Pájer György szerint a rászorulók Erdővidéken is egyre többen vannak, ezt mutatja gyarapodó adatbázisuk, melyet 2014 óta vezetnek azért, hogy előre tudják, hogyan ütemezzenek egy-egy segélyezést.

Legutóbb tanfelszereléseket gyűjtöttek iskolásoknak, ami magában foglalt iskolatáskákat, füzeteket, írószereket.

– Hat erdővidéki településen eddig összesen 18 gyermek kapott tanfelszerelést tőlük, de a gyűjtést – amelybe még Barót magyarországi testvértelepüléséről, Dabasról is bekapcsolódtak szülők – folytatjuk – mondta el érdeklődésünkre Pájer. Hasonlóképpen a Brassó megyei Datk településről is adományoztak Major László lelkipásztor révén. A baróti árvaházhoz és a hátrányos helyzetű gyermekeket ellátó családi házhoz is vittek tanfelszereléseket.

Ugyanakkor nemrég segítő kalákatáborokat is szerveztek. Ezek alkalmával általában egyedülálló idős embereknek segítenek fiatalok: fát vágnak, udvart rendeznek, takarítanak, hasonlóak. Idén Dabas környéki és dabasi fiatalokat is meghívtak a táborokba, így magyarországi fiatalok is ismerkedhettek a segélyszervezet munkájával, a helyi körülményekkel.

– A csapat idén óvodáknál önkénteskedett, megismerkedtek a baróti Laura Házzal, fát hasogattak idős embereknél és még a szent­ivánlaborfalvi egyházközséget is segítették önzetlen munkájukkal. Természetesen a munka mellett jutott idő a kikapcsolódásra, kirándulásra is – mondta el Pájer György.

Augusztus 20-án, új kenyér ünnepén ötven kenyeret osztottak szét erdővidéki családoknak. A lisztet maguk gyűjtötték, a kenyereket a baróti Erpék pékség sütötte meg.

Legközelebb, ahogy már évek óta teszik, karácsonykor gyűjtenek ismét a rászorulóknak. Tavaly 700 segélycsomagot osztottak szét a szeretet ünnepén, ezért, ha legközelebb is látjuk a Gondviselés önkénteseit egy-egy üzlet bejáratánál, nyújtsunk nekik segítő kezet: általuk mi is segíthetünk, és jót cselekedhetünk a legkisebbekkel is.