Most egy személy likvidálására is több módszert lehet alkalmazni. A legjobb, ha egy mesterlövészt alkalmaz valaki, mert az aránylag jól céloz, és így elkerülhetők a járulékos veszteségek, amikor más áldozata is van a merénylőnek, mint a célkeresztbe vett egyén, úgy, ahogy az a Donald Trump lelövésére tett kísérletnél is történt, amikor őt csak fülön lőtték, de volt egy másik, ártatlan áldozat. Másodszor is került valaki, akinek lett volna mersze megölni Trumpot, de őt lefülelték, és így még fülön sem tudta lőni.

Egy személy elpusztítására különben lehet például levélbombát is használni. Az ember (fiú, lány) várja a szerelmes levelet, és robbanékony temperamentumú kedvesétől a levélben robbanóanyagot kap, amely a levél felbontásakor hat. És a címzettnek akkor már nyolc.

Ha valaki, akit ki akarnak iktatni az életből, a telefonját használja, akkor beazonosítják a helyet, ahol van, és megcélozzák például egy rakétával. (Amerikai filmeken gyakran látni ilyet.) A nyulat ilyenkor bokrostul lövik, vagyis az áldozatot a környezetében levőkkel együtt küldik a másvilágra. Megtörtént már az is, hogy Izrael menekülttáborban levő ENSZ-iskolát lőtt, mert állításuk szerint az iskola felső szintjén a Hamász bázisa volt.

a múlt héten több száz, a Hezbollah libanoni, Irán-párti csoportja által használt csipogó (rövid üzenetek fogadására alkalmas eszköz) robbant fel Bejrútban és más helyeken, s ezeket a merényleteket Izraelnek tulajdonítják. Az „eredmény” legkevesebb 37 halott és több mint 3500 sebesült. Órákkal a múlt keddi felrobbantásuk előtt is osztottak ki ilyen Gold Apollo személyhívókat (csipogókat). Most bogozzák szét (vagy össze) a szokatlan merénylettel kapcsolatos izraeli, tajvani, bolgár, magyar, norvég szálakat.

A csipogókat használók meg voltak győződve, hogy ezek a szerkentyűk biztonságosak, és tudták, hogy a mobiltelefonok használóinak helyét pillanatok alatt be tudják azonosítani, aztán jól oda lehet pörkölni, és ezért is használtak ilyen, nálunk már divatból kiment eszközöket a hezbollahosok, gondolván, hogy azokat nem lehet követni. Most folyik a spekuláció, hogy miként volt lehetséges azokkal robbantani.

Az adó-vevőkben nagyon nehéz lett volna kimutatni a rendkívül erős PETN robbanóanyagot. Azt gyanítják, hogy az izraeli titkosszolgálat, a Moszad emberei ültették a robbanóanyagot a csipogók akkumulátorainak közelébe, és egy kapcsolót építettek be, amely egy üzenet fogadása után felrobbantotta azt.

Sokakban felvetődött a kérdés, hogy az okostelefonjainkat fel lehet-e robbantani távolról. A szakértők megnyugtatták az érdeklődőket, hogy ha például hackerek még átvennék is a telefon irányítását távolról, és rövidre zárnák az akkumulátort, az sem okozna robbanást, és hogy nem kell tartanunk más elektromos, elektronikus készülékek felrobbantásától sem.

Így én is megnyugodtam. Különben is elég régóta megvan a telefonom, és még nem robbant fel soha. De ki tudja, mi nem történhet még a mai zavaros időkben. Mindenesetre új telefont nem szándékszom venni, és ki sem adom a kezemből, nehogy valaki beletegyen valamit. Ezután kihangosítva beszélek rajta, és így aránylag távol tartom magamtól.

Ahogy a csipogókba, úgy bármibe belerakhatnak rossz emberek vagy ellenségeink robbanószert. Képzeljünk el egy hűtőszekrényt, amelyről nem tudni, hogy hány kiló. Na, ha abba beletesznek egy kiló közönséges TNT-t, azt már észre sem veszi az ember, és amikor kinyitja, hogy kivegyen belőle egy hideg sört, akkor: bumm!

A feleségem szerint a mosógépünk az utolsókat rúgja, és ki kell cserélni. Még jó, hogy nem valahol a Közel-Keleten élünk, mert akkor félnék újat venni. Ugyanis valami súlyt tesznek bele, hogy centrifugáláskor ne nagyon remegjen. És kérdem én, ha ellensúly helyett néhány kiló dinamitot raknak bele, azt ki veszi észre? Mindenesetre egy távirányítót is kérnék hozzá, hogy messziről lehessen indítani, mert sohasem lehet tudni.

Izraeli katonák éjszakai bevetésén – a kép illusztráció. Fotó: Facebook / Israel Defense Forces