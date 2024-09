Jövőre marad a berecki Sörkert átadása

A berecki önkormányzat a nyár folyamán is folytatta a munkát a szóban forgó épületnél, amelyet pár évvel korábban a fogyasztási szövetkezettől vásároltak meg. „Nagyon jól haladt a munka, de a pincében és a falak lecsupaszításánál olyan statikai problémákra derült fény, amivel a tervező nem volt, ahogy számoljon, ezeket utólag kellett kezelni. Tudjuk, hogy mit kell tenni, a költségvetésbe bevettük a többletköltségeket, amit tudunk, ebben az évben kivitelezünk. Télen csak azokat a munkákat végzik, amelyeket a benti terekben lehetséges, így a villany- és vízvezetést” – tudtuk meg Dimény Zoltán polgármestertől. Kifejtette: a jövő évi költségvetés mértékétől függ, de szeretnék az udvarrendezést is elvégezni és befejezni az épületet.

Az ingatlan szociális központ lesz, az elképzelés szerint helyet kap benne egy nyugdíjasklub, a fiatalok számára is biztosítanak helyet, a nyárikert részén lehet majd főzni és sütögetni is. Mivel a piac is a Sörkert udvarán található, egy zárt helyiséget biztosítanak a létesítménynek, ahol akár tej- vagy hústerméket is tudnak majd forgalmazni az érdekeltek – tette hozzá Dimény Zoltán.