A lakókocsi ponyva rengeteg helyzetben lehet a segítségünkre /X/

Milyen az ideális lakókocsi ponyva?

A Szalai Alkatrészek lakókocsi ponyva kínálatában többféle kialakítás érhető el. Több szempont is van, amire figyelni kell a vásárlás során. Ezek közül az első az, hogy milyen anyagból készült a kiegészítő.

A lakókocsik esetében több környezeti tényezővel szemben is védekezni kell. Az UV-sugárzás mellett ott van az eső, a szél, a madarak, a falevelek, de még a fák alatti parkolásnak is megvannak a veszélyei.

A lakókocsi ponyva elsődleges funkciója az, hogy megakadályozza, hogy a felsorolt elemek kárt tegyenek a járműben. A kiegészítő ezért készülhet poliészterből, PVC-ből vagy valamilyen modern alapanyagból is. A legjobb, ha olyat választunk, ami jól szellőzik és UV-védett anyagból készült. A vízállóságra is nagy hangsúlyt kell fektetni, ha nem akarjuk, hogy egy esős nap elázzon minden.

A következő fő tényező a méret. A lakókocsik eltérő kialakítással, formával rendelkeznek. A ponyva esetében fontos, hogy passzoljon a járműhöz. Ha túl kicsi, akkor nem fogja rendesen lefedni a felületet, védtelenül maradhatnak egyes részek. Ha túl nagy, akkor az erős szél belekaphat, ami komoly károkat is okozhat. A profi kiegészítők tökéletesen illeszkednek, rögzítőpántokkal lehet biztosítani azt, hogy még egy viharos éjszaka esetén se mozduljanak el.

A ponyva használatának rengeteg előnye van. Védelem nélkül az erős napsugárzás komoly kárt tehet a festésben, az eső miatt akár be is ázhat az autó, a szél pedig nagy mennyiségű port és falevelet hozhat magával. A ponyva egyszerre praktikus és esztétikus is lehet. Ha hosszú ideig parkol odakint a lakókocsi, feltétlenül szükség lesz egy ilyen kiegészítőre.

Mennyire egyszerű a ponyvát használni?

Ez attól is függ, hogy milyen kialakításra esik a választásunk. Egy igazán profi lakókocsi ponyva esetében részletes útmutatót kapunk, ami elmagyarázza, hogyan lehet a legkevesebb idő és bosszankodással felhelyezni azt. Ha ketten végezzük el a műveletet, akkor máris faraghatunk az időintervallumon.

Ne kapkodjuk el a választást

Mint látható, több tényezőre is figyelni kell a vásárlás során. Ahhoz, hogy a tökéletes ponyvát kapjuk meg, nem szabad kompromisszumot kötni. Csak olyan kiegészítőt érdemes választani, ami megfelel minden elvárásnak.

Ne az árcédulát nézzük meg először, hanem a méretet, az alapanyagot, a vízállóságot és a szellőzést. Utóbbi azért is fontos, hogy a ponyva alatt ne trópusi esőerdőre emlékeztessen a klíma, kényelmes maradjon a kiruccanás, nyaralás még a legnagyobb esőzések során is. (X)