Szentgyörgyi lesz a következő Megasztár?

Rúzsa Magdi úgy vélte, már az első meghallgatás után kijelenthető, valószínűsíthetően Tóth Abigél Evelin nyeri a Megasztár 2024-es kiadását. A 21 éves sepsiszentgyörgyi lány nem csak a vajdasági születésű, szintén a tehetségkutatóban feltűnt Rúzsa Magdit varázsolta el Bruno Mars When I Was Your Man című dalának előadásával, hanem a TV2 műsorának többi négy zsűritagját is.

A fiatal lány láthatóan izgulva lépett a magyar könnyűzene népszerű előadói által alkotott zsűri elé. Már a nap hatodik sírásán is túl van – árulta el első mondataiban a lámpalázát észrevevőknek.

Magáról vallva azt mondta a Papp Szabi (Supernem), Molnár Ferenc Caramel, Marsalkó Dávid (Halott Pénz) és Marics Peti (Valmar) alkotta zsűrinek, hogy „nagyon-nagyon” szeretne énekes lenni. Meggyőződése, hogy a zene egyfajta gyógyszer azoknak, akik lelki traumát szenvedtek vagy fájdalmat éltek meg. Neki is segített, amikor másfél évig tartó, sok megaláztatást jelentő kapcsolata alatt zenét hallgatott, illetve annak minden rossz emlékét kiénekelhette.

Abigél már az első hangokkal levette a lábukról az ítészeket: mosolyogva, bólogatva hallgatták a dalt, a színfalak mögött az egyik műsorvezető, Ördög Nóri gratulált a könnyeivel küszködő, nagyon büszke édesapának. Alig fejezte be a dalt, mind az öt zsűritag felállt, s úgy tapsolta meg a sepsiszentgyörgyi lányt, a nézősereg pedig hangoskodva adta tudtára, a produkció nekik is nagyon tetszett.

Hogy a következő fordulóba jutott, nem volt kétséges – nem is szavaztak róla, Rúzsa Magdi szerint anélkül is megvan az öt igen, s adta át a továbbjutást jelző pecsétes papírt –, mindegyik zsűritag csak dicsérni tudott. Marsalkó Dávid még azt is megkérdezte nem lenne-e kedve a közeljövőben egy Halott Pénz-számban énekelni. A felkérés még jóformán véget sem ért, amikor Evelin szélesre szaladt szájjal jelezte, természetesen, örömmel. A fiatal előadó már a színfalak mögé vonult, amikor Rúzsa Magdi a kollégáknak azt mondta, nem tartja kizártnak, hogy a Megasztár győztesét látták éppen.

Tóth Abigél Evelinnek telefonon sikerült gratulálnunk. Mint nyilatkozta, bár mindegyik zsűritagot tiszteli, de Rúzsa Magdira néz fel a leginkább, ezért az ő véleményére volt nagyon kíváncsi, s attól is tartott leginkább. Amikor éneklés közben látta, hogy a gyermekkora egyik kedvenc előadójának tetszik, amit lát és hall, megnyugodott, s az talán az előadásán is meglátszott. Hasonlóképp nagyon örvendett Marsalkó Dávid dicséretének, mely szerint már ez a nem mindennapi produkció megérte, hogy szerepet vállaljon a Mega­sztárban és a felkérésének is. „Természetesen minden tehetségkutatón elinduló azzal a szándékkal nevez be a versenyre, hogy azt meg is nyeri. Én is hiszek abban, hogy sikerülhet, de azt is tudom, nem lesz egyszerű akkor sem, ha mindent megteszek érte. Jólesnek a dicséretek, de nem engedhetem, hogy a fejembe szálljanak, mindig csak a következő lépésre kell a lehető legjobban felkészülnöm. Még néhány hétig a válogatók zajlanak, így közel egy hónapom van felkészülni a középdöntőre, amely nem lesz egyszerű, mert a cappellát kell énekelnünk” – mondotta.

Tóth Abigél Evelin két éve végzett a Plugor Sándor Művészeti Líceumban. Az általános iskolát zongora főszakon, a középiskolai éveket opera­ária szakon végezte. Korábban több kisebb tehetségkutatón szerepelt, 2019-ben a Saint George’s Got Talentet meg is nyerte.