Veres László edző irányításával hat sportoló vett részt az utánpótláskorúaknak kiírt Atom Kupán, a paksi nemzetközi cselgáncstornát immár tizennyolcadszor rendezték meg. A házigazda magyar versenyzők mellett osztrák, olasz, szerb, ukrán, szlovák és romániai dzsudokák mérték össze tudásukat és felkészültségüket. A roppant erős mezőnyű viadalon a kézdivásárhelyi cselgáncsozók ezúttal is kitettek magukért, hiszen két dobogós helyezést is bezsebeltek. A 60 kilogrammos súlycsoportban Simon Tege döntőt veszítve a második lett, Tamás Gábor megnyerte bronzmeccsét, így dobogóra állhatott. Mellettük az 55 kilogrammosok között harcoló Crăciun Dániel a hatodik pozícióban zárt, és bár több meccset is megnyert, Kovács Máté (81 kg), Veres Flóra (57 kg) és Pál Norbert (66 kg) helyezés nélkül fejezte be a viadalt.

Miközben egyik csapatuk külföldön vendégszerepelt, a Nagy Mózes SK további négy cselgáncsozója a Nagyszebenben megtartott nemzetközi Temeraru Kupán vett részt, ahol közel 1100 sportoló harcolt a legjobbaknak járó elismerésért. Az U21-es korosztályban a háromszékiek legjobb eredménye Balogh Hanna nevéhez fűződik, aki remek versenyzéssel a 70 kilogrammos kategóriában nem talált legyőzőre. A csapat fiú tagjai sem hagyták magukat, hiszen Szima Tamás (81 kg) a második, míg Barbocz Mátyás (66 kg) és Marti Áron (73 kg) a harmadik helyen végzett.

A céhes városi sportklub versenyzőire a hétvégén újabb kihívás vár, hiszen többen is ott lesznek az U16-os korosztály számára meghirdetett földharc országos bajnokságon, amelyet Kolozsváron tartanak meg. (tif)