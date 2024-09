Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagymama, dédnagymama, rokon, az árkosi

KISGYÖRGY MARGIT

(szül. LŐRINCZ)

életének 86. évében rövid szenvedés után 2024. szep­tember 24-én elhunyt.

Temetése szeptember 27-én, pénteken 14 órakor lesz az árkosi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás csütörtökön 18 órától és a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

A gyászoló család

4333060

Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, / Itt hagytál mindent, amiért küzdöttél. / Most már nélküled jön el a nyár, az ősz, a tél, a tavasz, / De bármilyen szép is, nélküled nem lesz ugyanaz. / Bocsáss meg, ha valamit hibáztunk, / Nem tudtunk megmenteni, pedig próbáltunk. / Kérjük az Istent, hogy jól bánjon veled, / Helyettünk angyalok simogassák fejed. / Olyan drága voltál nekünk, hogy azt nem pótolja senki, / Lelkünk sebeit nem gyógyítja semmi.

Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, após, apatárs, sógor, rokon, jó szomszéd és ismerős,

SZILÁGYI SÁNDOR LÁSZLÓ

életének 56., házasságának 26. évében visszaadta szívét és lelkét Teremtőjének.

Örök nyugalomra 2024. szeptember 26-án 13 órakor helyezzük az árkosi

ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4333052

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, édesapa, nagytata, testvér, vő, sógor, nagybáty, barát,

a sepsiszentgyörgyi

SIMON JÓZSEF

(Simi)

nyugalmazott sporttanár

életének 69. évében

váratlanul megpihent.

Temetése 2024. szeptember 27-én, pénteken 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi vártemplom ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

4333061



Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk a szárazajtai ELEKES LAJOSRA tragikus halálának 80., valamint KÁLNOKY ROZÁLIÁRA halálának 38. évfordulóján. Emlékük legyen áldott,

nyugalmuk csendes.

Szeretteik

5114/b

Ma harmincegy éve veszítettük el szeretett édesanyánkat, SZŐCS JÓZSEFNÉ

GYÁRFÁS ILONA tanítónőt.

E szomorú évfordulóra emlékezve ma is fájdalommal álljuk körbe sírhantját, és soha el nem múló szeretettel gondolunk rá.

„A mélybe csak tested merült el, / csak ő tűnt el a föld alatt, / de lényed lényege ezerfelé / szóródva is köztünk maradt.” (Keszei István)

Bánatos szerettei

4333058

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk

MOLNÁR MATILDRA

halálának 6. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes. Amíg élünk, emlékét őrizzük.

Szeretett hozzátartozói

1119413

Elhagytad a házat, amit úgy szerettél, / Minket és mindent, amiért küzdöttél. /

A jó Isten áldja drága jó szíved, / Angyalok simogassák dolgos két kezed.

Fájó szívvel emlékezünk

a csíkszentmártoni

születésű uzoni

id. RÉSZEGH TAMÁSRA

halálának 5. évfordulóján.

Pihenése legyen csendes,

emléke áldott.

Bánatos özvegye,

gyermekei, unokái

és dédunokái

4333016