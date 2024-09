A mesés szerelem jelképévé vált Mari-lak

Benedek Elek születésnapján, szeptember 30-án ünnepli nemzetünk a magyar népmese napját. Számos látogató érkezik ilyenkor a kisbaconi Benedek Elek Emlékmúzeumba, ahol megelevenedik a nagy meseíró és családjának élete. Gyerekkorunktól kezdve sokat halljuk Benedek Elek nevét, s a meséin növünk fel. Kevesen ismerik azonban az író és felesége szerelmi történetét.

Az autentikusan berendezett épületen első pillantásra a Mari felirat tűnik fel. „A Fischer Máriával való találkozás Benedek Elek számára szerelem volt első látásra. Szeretetből és tiszteletből íratta a kúriára felesége nevét” – mutat a Mari-lak homlokzatára Bíró Béla, az emlékház működtetője, az író dédunokája, Bíró Enikő férje. Később lánya, Bíró Boróka, Benedek Elek ükunokája egészíti ki a pár megismerkedésének történetét: „Budapesten dolgozott Benedek Elek, amikor főszerkesztőjével, Rákosi Jenővel betért egy trafikba. Épp egy szakmai vitát folytattak, amikor a trafikos 19 éves lánya beleszólt a vitába. Hát ükapám erre úgy meglepődött, hogy még fizetni is elfelejtett, s másnap tért vissza egy csokor virággal.”

Az író önéletrajzi könyvéről, mely az Édes Anyaföldem! címet viseli, szintén sok említés esik Kisbaconról. Benedek Elek szerelmi vallomással fejezi be alkotását, életrajzának utolsó mondata így hangzik: „Tavasz nyiltán hazamegyünk, Mária”. S valóban, 1921 tavaszán, Trianon tragikumát követően költözik haza Székelyföldre a pár.

Bíró Boróka eleveníti fel Benedek Elek és Mari szerelmi történetét az író portréja és íróasztala előtt

A Benedek Elek Emlékház a mai napig otthona a mesemondó családjának. Sokadik ágon székely, női örökösök gondozzák az író emlékét, akik örömmel mesélnek Fischer Máriáról és a tőle öröklődő különleges hagyományról is. „Tavaly akadtam rá Elek eljegyzési időszakban írt leveleire, mert Mária megőrizte ezeket. Amikor először hozza haza 1882–83 körül menyasszonyát, itt a faluban arra számítanak, hogy egy nagy felcicomázott dáma lesz, merthogy Budapestről érkezik, csakis erről lehet szó” – meséli az ükunoka. „Ehhez képest Mária rendkívül szerényen érkezik, egyetlen éke a karikagyűrűje, amit a vőlegényétől kapott, ezenkívül más ékszer nincs rajta. Azóta a családban mindannyian csak gyűrűt hordunk” – mutatja gyűrűjét Bíró Boróka.

1929 augusztusán a pár az örök együttlétbe is közösen távozott. Benedek Elek kezéből levélírás közben esett ki a toll, agyvérzés okozta halálát. Utolsó levele az emlékházban álló íróasztalán is megtekinthető. Fischer Mária férje halála után néhány órával nagy dózisú nyugtatót vett be, hiszen fiatalkorukban megígérték egymásnak, hogy együtt távoznak a világból. Mária sírfelirata találó emléket állít kettejük szerelmének. „Ahova te mégy, oda megyek, és valahol lakol, ott lakom, a te néped az én népem, és a te Istened az én Istenem. Ahol meghalsz, ott halok meg és ott temettetem el.” (Ruth 1:16–17)

Valóban, a bibliai vers pontos leírása történetüknek. A szegedi születésű zsidó polgárlány már reformátusra átkeresztelkedett, székely asszonyként talált örök nyugovóra szeretett férje mellett.

Fülöp Kata

(A szerző az MCC Médiaiskolájának hallgatója. A cikk az MCC hallgatóinak terepgyakorlata idején készült, mely a Háromszék napilappal partnerségben zajlik.)