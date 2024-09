Rekordméretű drogfogás az országhatáron

Kokainnal átitatott, 16 tonnányi fagyasztott gyümölcsszállítmányt állítottak meg a hatóságok kedden Nagylaknál a magyar–román határon, a rekordméretű drogfogáshoz tegnap a kormányfő is gratulált.

A szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) közleménye szerint kedden egy 33 és egy 36 éves gyanúsított ellen indult nemzetközi kábítószer-kereskedelem miatt bűnvádi eljárás. A gyanúsítottak szeptember 18-án egy Ecuadorból importált, 16 tonnányi fagyasztott gyümölcsöt tartalmazó konténert vettek át a konstancai kikötőben, majd Nagyenyedre szállították. Az ebben található 75, egyenként több mint 200 kilogramm tömegű műanyag hordó nagy részét átrakták egy hűtőkamionba és útnak indították Hollandia felé. Négy hordó – 880 kilogrammnyi fagyasztott gyümölccsel – egy nagyenyedi raktárban maradt. A gyanúsítottakat már egy hete figyelték a román hatóságok, amelyek végül a nagylaki határátkelőn állították meg és vizsgálták át a Hollandiába tartó hűtőkocsit, ugyanakkor több nagyenyedi helyszínen is házkutatást tartottak. Megállapították, hogy a fagyasztott gyümölcs kokainnal van átitatva, ezért a szállítmányt lefoglalták és a gyanúsítottak előzetes letartóztatásba helyezését kezdeményezték.

A bukaresti sajtó által rekordméretűnek nevezett kábítószerfogásra a tegnapi kormányülésen Marcel Ciolacu miniszterelnök is kitért. Cătălin Predoiu belügyminiszter szerint a keddi műveletet „és azokat, amelyek ezután következnek”, több hónapos nyomozati munka előzte meg. A rendőrség, a csendőrség és a határrendészet továbbra is keményen fellép a szervezett bűnözés, kábítószer- és emberkereskedelem, valamint az illegális migráció ellen – ígérte a belügyminiszer, hozzátéve, hogy tárcavezetőként továbbra is biztosítani fogja a szükséges logisztikai eszközöket és humán erőforrást a szervezett bűnözés elleni harchoz.