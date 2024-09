Csűrfelújító tábor Sepsiszentkirályban

A második csűrfelújító táborra szeptember 26–29. között kerül sor Sepsiszentkirályban az unitárius paplaknál. A szervezők étkezést biztosítanak minden táborozónak. Folytatják a megkezdett munkát, a csűr cserepezését szeretnék befejezni a tél beállta előtt. Várnak segíteni akaró felnőtteket, családokat, fiatalokat. Parkolási lehetőség van, akár lakóautóknak is. További információ a 0742 354 119-es telefonszámon Szilágyi Szilamér lelkésznél (e-mail:szilcsu@yahoo.com).

Színház

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház szeptember 27-én, pénteken 21 órától Fire Flow című tűz­zsonglőr-produkcióját adja elő Sepsiszentgyörgy főterén. Rendező-koreográfus: Andrei Oțetaru.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Szeptember 28-án, szombaton 11 órától és szeptember 29-én, vasárnap 18 órától a Cimborák Bábszínház stúdiótermében játsszák A három kismalac című előadást (rendező: Nagy Lázár József). Érdeklődni, foglalni Szabó Emesénél lehet a 0754 409 940-es telefonszámon.

MESÉLŐ HÁROMSZÉK. A szeptember 30. és október 8. között zajló Mesélő Háromszék rendezvénysorozat bábszínházi előadásaira, illetve a mesekoncertekre a jegyár 15 lej/fő (gyermeknek és felnőttnek egyaránt) vendégelőadások esetén, valamint 10 lej/fő a Cimborák Bábszínház előadásaira. Szervezett csoportoknál a kísérő pedagógusok belépése díjtalan. Jegyek előfoglalását és a szervezett csoportok bejelentkezését a 0754 409 940-es (Szabó Emese), vagy 0757 047 717-es (Péter Orsolya) telefonszámokra várják. Jegyeket váltani a helyszínen, az előadások előtt fél órával lehetséges. * A hétfői program: 10-13 és 16-19 óráig spontán mese Sepsiszentgyörgy különböző helyszínein; 11 órától a kamarateremben a rendezvénysorozat hivatalos megnyitója, Mesemécses; 11.20-12.20-ig a kamarateremben Mesekoncert: Benkő Éva, Samu Etel Imola és a Folker Együttes: Csodálatos pelikánmadár, zenés előadás (ajánlott életkor: 6 éven felülieknek); ugyanott 14-15 óráig és 19-20 óráig mesés bábelőadás: Fabók Mancsi Bábszínháza: A háromágú tölgyfa tündére (rendező: Fabók Mariann, ajánlott életkor: 6 éven felülieknek); 17-18.30-ig a Míves Házban Mesefonás (ajánlott életkor: 6 éven felülieknek); 20-22 óráig a kamarateremben mesefonás (ajánlott életkor: 18 éven felülieknek).

Zene

TIBERIUS VONÓSNÉGYES. Kovásznán a Szarvas Szálloda konferenciatermében ma 19 órától kamarazene-koncertet tart a marosvásárhelyi Tiberius vonósnégyes: Molnár Tibor (I. hegedű), Lokodi Károly (II. hegedű), Molnár József (brácsa), Zágoni Előd (cselló). A belépés ingyenes.

KÓRUSKARAVÁN BARÓTON. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház égisze alatt működő Cantus Firmus Vegyes Kar 2024-es Kóruskaraván programjával szeptember 29-én, vasárnap a baróti református templomban tart hangversenyt a 11 órai istentisztelet után, melyre minden érdeklődőt várnak.

Waldorf 30

A harmincadik évforduló jegyében tartják a hagyományos Szent Mihály-napi rendezvényt a sepsiszentgyörgyi Waldorf-osztályok és az óvodások szombaton a Benedek-mezőn. 10.30 órakor Sikó-Barabási Eszter osztálytanító bemutatja Szent Mihály legendáját, utána 13 óráig a gyermekek végigjárják a bátorságpróbákat. 13–14 óráig közös kosaras piknik, 14 órától Együtt zengő W-ének, az 1994-ben indított első sepsiszentgyörgyi Waldorf-osztály diákjainak kóruselőadása Szőts Dániel vezényletével. 14.30 órától könyvbemutató: A szabadság iskolája – Harmincéves a sepsiszentgyörgyi Waldorf-oktatás – a kiadványt szerkesztette Fekete Réka és Ferencz Csaba. A bemutatót kötetlen beszélgetés követi egykori és jelenlegi tanárok, diákok és szülők részvételével, majd jutalmazzák a Pro Waldorf Egyesület új logójának elkészítésére tavaly meghirdetett pályázatra jelentkező diákokat.

Hitvilág

ALZHEIMER KÁVÉZÓ. A sepsiszentgyörgyi Szilvássy Carola Református Szeretetotthonban a Diakónia Keresztyén Alapítvány szervezésében ma 17 órától az Alzheimer kávézó témája: Ismerkedjünk az Alzheimer kór tüneteivel. Mit tehetünk a megelőzésért? Mit tehetünk, ha már kialakult? Hogyan értsük meg beteg hozzátartozónkat? A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt várnak.

PROGRAM HÁZASPÁROKNAK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánián ma 19 órától házaspároknak tartanak programot.

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. Október 3-án 19 órától kezdődik az Ecce Homo című előadás a Háromszék Tánc­stúdióban. Jegyek kaphatóak a központi jegyirodában.

A szív világnapja

A Sepsiszentgyörgyi Szívbetegek Egyesülete rendezvényt szervez szeptember 29-én, vasárnap 11 órakor az Erzsébet parkban a pavilon környékén, amelyre várja tagjait és mindazokat, akiket érdekel a szívük egészségének megőrzésével kapcsolatos előadás.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi mozi mai műsorán: 16 órától Sirocco és a Szelek Királysága (magyarul beszélő), 18 órától Átkelés (román feliratos), 20 órától Deadpool & Rozsomák (magyarul beszélő); szombaton: 11 órától Gru 4. (magyarul beszélő), 11.15-től Barátom, a pingvin (románul beszélő), 16.15-től Da Vinci, a feltaláló (románul beszélő) és 16.30-tól magyarul beszélő, 18.15-től Az újév, ami sosem volt (román filmdráma), 18.30-tól Hétvégi hajsza (román feliratos), 20.30-tól Szádra ne vedd (magyarul beszélő), 20.45-től Hó, tea, szerelem 2. (román vígjáték); vasárnap: 11 órától Agymanók 2. (magyarul beszélő), 11.15-től Gru 4. (románul beszélő), 16 órától Mint a lányok (román vígjáték), 16.30-tól Egy cica 10 élete (magyarul beszélő), 18 órától Velünk véget ér (magyarul beszélő), 18.30-tól Kálmán-nap (magyar filmdráma), 20.15-től Vadállat (román feliratos), 20.30-tól Ne oldozz el! (román feliratos).

EVA FILMMAKERS FESZTIVÁL. A Művész moziban ma 17.30-tól Anyáim története (magyar dokumentumfilm), 21 órától A titkok szaunája (román feliratos).

BikePiknik

A Ciclic Egyesület és a Vocalcycle szervezésében idén is megtartják a BikePikniket, kedvezőtlen időjárás esetére két különböző forgatókönyvvel. Az alapvető terv szerint vasárnap 10 órakor találkozik a kerékpáros csapat, hogy együtt tekerjen ki a Benedekmezőre. Több vezetett beszélgetésre kerül sor, ahol többek közt Simon Szilárd, a Szekler Teker Egyesület vezetőjével, Bagoly Levente sepsiszentgyörgyi ultrakerékpárossal és Molnár Ede, Románia hegyikerékpáros bajnokával beszélget B. Szabó Zsolt. A vetélkedni vágyók számára is sok izgalmas megmérettetés vár: belsőcsere-verseny, kerékpár-szépségverseny, lassúsági verseny. A nap során a résztvevők különböző sportjátékokon vehetnek részt, valamint a délután folyamán kézműves-foglalkozást tart a FöldSzint csapata kicsik-nagyok számára. A frissítő italokról és kiadós étkekről a Bábel gondoskodik. Koszika-koncertre kerül sor 18 órától, majd 19.30-kor együtt indul vissza a városba a kerékpáros sereg. ♦ Kedvezőtlen idő esetén elmaradnak a kültéri játékok, és az esemény a városba költözik, a Bábel meleg termébe. A nyárzáró piknik helyett egy őszindító, begubózós eseményre számíthatnak, amelynek továbbra is a kerékpározás lesz a fő témája. Ebben az esetben is gondoskodnak a szervezők arról, hogy mozgalmasan induljon a nap, egy legtöbb 30 km-es kerékpáros körúttal búcsúztatnák a nyarat. A rajt ugyancsak 10 órakor lenne Sepsiszentgyörgy főterén. Déltől kezdődnének az események bent, a Bábelben egy bringás jógával, majd 14 órától az alapvetően betervezett előadásokra, beszélgetésekre kerül sor. Meleg ebédre ezen a helyszínen is számíthatnak az érdeklődők. A Koszika-koncert ez esetben 19 órától lesz.

Röviden

AZ IGNÁCZ RÓZSA NAPOK ÉS A BÚZAÖSSZEÖNTÉS programja lapunk 10. oldalán található.

ÁRAMSZÜNET. Előpatakon és Hetében ma 9–16 óráig szünetel az áramszolgáltatás.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. vidéki lomtalanítási akciója során régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékot, ruhaneműt szállítanak el ma Papolcon, hétfőn Zágonban.

ADÓFIZETÉS. Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala értesíti az adófizetőket, hogy a második fél évre kivetett helyi adókat és illetékeket szeptember 30-ig lehet késedelmi kamat nélkül befizetni. Ma és hétfőn a hivatal adóbegyűjtő pénztára hosszabbított órarenddel működik, 8–18 óráig fogadja ügyfeleit.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20 és 6 óra között az 1918. december 1. úti Adonis gyógyszertár (telefon: 0267 324 903) teljesít éjszakai szolgálatot. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen ma az Állomás utcai HelpNet (0267 360 520), hétfőtől a Nicolae Bălcescu utcai Salvator (telefon: 0267 362 961), Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Kossuth Lajos utcai Hermann gyógyszertár (0745 822 449) a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyör­gyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556); szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465).