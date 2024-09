Csendes költészet a dohánygyárban

A helyszínre érkezve az ajtóban mindenki megkapta a fejhallgatóját, majd besétálhatott abba a különös épületbe, ami egykor kompresszorházként működött, így még izgalmasabb volt a hangulat, mint előző években. A versek ilyenkor nem élőben hangzanak el, azokat előzetesen rögzítik, és megfelelő zenét, videóanyagot választanak hozzájuk. Ezúttal is többnyire helyi magyar és román színészek hangjai szólaltak meg a fajhallgatókból, de voltak kevésbé ismerős közreműködők, és olyanok is, akik hangja ismerősen csengett, de eddig még nem vettek részt ebben a kezdeményezésben. Ilyen volt például Kökényessy Ági magyarországi színésznő is. A versek között magyar, román és angol kortárs és klasszikus szerzők alkotásai is elhangzottak.

A rendezvény idén rendhagyó módon after partyval is várta a látogatókat, az est hangulatáról Dj TorMakó és Dj GRiD gondoskodtak. A hangzatos előadónevek mögött Balázsi Dorka, Makó Csongor és Ardeleanu Dániel fiatal zenészek bújnak meg, akik zenei világát már rég kedvelik a sepsiszentgyörgyi fiatalok. A versműsor után azonnal kezdetét vette a parti, amelyen egyszerre zenélt a két DJ, a fejhallgatók segítségével pedig választani lehetett, hogy éppen melyik előadót szeretné hallgatni az ember. A buli hajnali két óráig tartott.

A rendezvény célja közelebb vinni az irodalmat a fiatal nemzedékhez, felhívni a figyelmet a költészet fontosságára, betekintést nyújtani a versek világába a kíváncsi közönség számára. A „csendes költészet” szervezőcsapata – Rápolti Eszter, Sánta Máté, Baconi Botond és Dali Mátyás – idén kihasználta a sepsiszentgyörgyi dohánygyár nyújtotta lehetőségeket, és nem mindennapi környezetbe helyezte bele ezt az elsősorban fiataloknak szóló rendezvényt. Több mint száz érdeklődő vett rész az idén szeptember közepén tartott Silent Poetryn, akik újra élettel töltötték meg az egykori kompresszorházat.

Barabás Iringó