A fogyatékkal élő gyermekek világnapja alkalmából szerdán 14. alkalommal tartottak nyílt napot a baróti árvaháznál, vagy ahogy újabb nevén ismert, a Közösségi Szolgáltatási Komplexumnál. A szép, napsütéses idő ezúttal is kedvezett, az ellátott gyermekek most is az intézmény udvarán szórakozhattak kedvükre különböző játékokkal, foglalkozásokkal.