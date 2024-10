Nem széles út, csak keskeny ösvény

Előző írásunk

Kábítószer, szerencsejáték, szex- és pornófüggőség – és még ki tudja, hányféle károsnak tekinthető szenvedélye lehet az embernek. Környékünkön leginkább az ital teszi tönkre emberek ezreinek életét. Sokaknak közvetlenül: a függőség miatt fiatalon megy tönkre az egészségük, veszítik el megélhetésüket, lesznek semmivé szakmában elért eredményeik. Velük együtt pedig szenved a környezetük is. Az áldozatok – mert azok! – édesanyja, édesapja, gyermekei, házastársai, testvérei, szomszédjai, barátai és munkatársai legtöbbször csak tehetetlenül szemlélhetik, miként veszítik el lassanként azt a jó embert, akit valaha oly könnyű volt szeretni. Az idei Tusványoson a Bonus Pastor Alapítvány és a nemrég alakult Pro Absztinencia Egyesület olyan egykori alkoholistákat mutatott be, akiknek valószínűleg sikerült démonjaikat leküzdeniük, és több ezer napja nem ittak. A feltételes fogalmazás kötelező: a gyógyulás sosem tekinthető véglegesnek! – hangzott el a Keskeny út sátorban. Az eseményre azért térünk vissza, mert a függőség témája sajnos ma is ugyanannyira időszerű, és kiemelten fontos foglalkozni vele.