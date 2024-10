Oltás patikában

A tárcavezető tegnap egy járványügyi konferencián beszélt erről, rámutatva, hogy a cél az influenza elleni védőoltáshoz való hozzáférés megkönnyítése a lakosság számára. „Egészen tavalyig, amikor áttértünk az Európa országainak túlnyomó többségében alkalmazott rendszerre, a védőoltást nem lehetett kedvezményes áron megvásárolni a gyógyszertárakban” – magyarázta Rafila, leszögezve, hogy 2023-ban némileg csökkent a beadott oltások száma ahhoz képest, amikor a vakcinát a háziorvosokon keresztül osztották ki. A miniszter szerint most az elképzelés az, hogy a páciens átveszi a háziorvosától a receptet, és a patikában ingyen vagy kedvezményes áron kiváltja a vakcinát, amit helyben be is adnak neki. Ehhez azonban arra van szükség, hogy a járványtani szakorvosok még több gyógyszerészt képezzenek ki a vakcinák beadására, növelve ezzel az oltás beadását vállaló patikák számát.