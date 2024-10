Budapesten az ukrán külügyminiszter

A megbeszélést követő közös sajtótájékoztatón Szijjártó először is gratulált Andrij Szibiha kinevezéséhez, és megtiszteltetésnek nevezte, hogy első külföldi látogatásának helyszínéül Budapestet választotta, még akkor is, ha ez végül időpont-egyeztetési problémák miatt nem is jött össze. Ezt követően megerősítette, hogy Magyarország továbbra is békepárti álláspontot képvisel az ukrajnai háborúban, ugyanis kizárólag a diplomáciai rendezés vethetne véget emberek, családok százezrei, milliói szenvedésének. „Megerősítettem miniszter úrnak azt is, hogy Magyarország addig folytatja a történetének legnagyobb volumenű humanitárius akcióját, amíg arra szükség van, a nehéz helyzetben lévő emberek és családok megsegítésének érdekében” – tette hozzá.

A miniszter végül érintette a vitás ügyeket is, és kijelentette, hogy a magyar–ukrán együttműködésnek, kapcsolatnak a kölcsönös jó szándékra, kölcsönös tiszteletre és kölcsönös jóindulatra kell alapulnia. „Ezért tisztelettel, de elvárjuk Ukrajnától azt, hogy a magyar nemzeti közösség jogait állítsa helyre az anyanyelvhez való hozzáférés tekintetében, az oktatás, a kultúra, közigazgatás területén” – mondta. „Erre vonatkozólag tizenegy pontos megoldási javaslatot terjesztettünk Ukrajna kormánya elé. Ennek megvitatására munkacsoportok jöttek létre, amelyek működésének felgyorsításában állapodtunk meg” – fűzte hozzá.

Az ukrán külügyminiszter köszönetet mondott Magyarországnak: „Hálásak vagyunk a szuverenitásunk támogatását és a 14 szankciós csomag jóváhagyását illetően. Köszönjük a segítséget, amit Magyarország ad, ezeket soha nem fogjuk elfelejteni. Köszönjük Magyarország részvételét Ukrajna újjáépítésében, aknamentesítésében.” Szibiha többször kitért arra, hogy Ukrajna célja a NATO- és az EU-tagság. Szibiha továbbá közölte, hogy „Ukrajna kötelezettséget vállalt magára a magyar kisebbség jogainak biztosításában”. Ez azért is fontos, mert a magyar kisebbség is „védi fegyverrel a kezében Ukrajnát. Ez bizonyíték arra, hogy a magyar kisebbség a mi erősségünk, a mi Erős Pistánk.”