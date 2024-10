Előző írásunk

Az, hogy mindenki békét akar, onnan is látszik, hogy a békére vágyók tartják magukat a latin mondáshoz, amely magyarul úgy hangzik: Ha békét akarsz, készülj a háborúra. Persze megoldások, béketervek is vannak az ukrajnai háború befejezésére is, csak azokat azért nem ismerjük, mert titkosak.